"Я скоро приїду": на відео потрапив зворушливий дзвінок прикордонника до доньки після полону

В Україну 6 липня з російського полону повернулися 45 захисників. Серед звільнених - троє прикордонників Донецького загону та один Маріупольського загону морської охорони. З'явився ролик зворушливого дзвінка військового до доньки.
Відео опублікували у Telegram-каналі ДПСУ України.
На ролику один з прикордонників телефонує додому одразу після звільнення з полону РФ. Запис неможливо дивитися без сліз.
"Донечко! Я тебе дуже сильно люблю! Я скоро приїду, донечко", - сказав він дитині. Під час цих слів прикордонник усміхався.
Однак, відразу після розмови з донькою його очі стали повними сліз, було видно, що він дуже скучив за рідними.
До того ж прикордонник має виснажений вигляд, що свідчить про те, що в полоні з українцями поводяться погано.
6 липня між Росією та Україною відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсона.
Військові захищали Маріуполь та Бахмут від російських окупантів. Серед звільнених також є поранені.
Також вдалось ще повернути двох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.
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