"Я скоро приїду": на відео потрапив зворушливий дзвінок прикордонника до доньки після полону

Що сказав військовий доньці

На ролику один з прикордонників телефонує додому одразу після звільнення з полону РФ. Запис неможливо дивитися без сліз.

"Донечко! Я тебе дуже сильно люблю! Я скоро приїду, донечко", - сказав він дитині. Під час цих слів прикордонник усміхався.

Однак, відразу після розмови з донькою його очі стали повними сліз, було видно, що він дуже скучив за рідними.

До того ж прикордонник має виснажений вигляд, що свідчить про те, що в полоні з українцями поводяться погано.

Що відомо про обмін

6 липня між Росією та Україною відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсона.

Військові захищали Маріуполь та Бахмут від російських окупантів. Серед звільнених також є поранені.

Також вдалось ще повернути двох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.