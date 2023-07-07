"Я скоро приеду": на видео попал трогательный звонок пограничника к дочери после плена

В Украину 6 июля из российского плена вернулись 45 защитников. Среди освобожденных - трое пограничников Донецкого отряда и один Мариупольского отряда морской охраны. Появился ролик трогательного звонка военного к дочери.
Видео опубликовали в Telegram-канале ГНСУ Украины.
На ролике один из пограничников звонит по телефону домой сразу после освобождения из плена РФ. Запись невозможно смотреть без слез.
"Доченька! Я тебя очень сильно люблю! Я скоро приеду, доченька", - сказал он ребенку. Во время этих слов пограничник улыбался.
Однако сразу после разговора с дочерью его глаза стали полными слез, было видно, что он очень соскучился по родным.
К тому же пограничник выглядит истощенным, что свидетельствует о том, что в плену с украинцами обращаются плохо.
6 июля между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терроборонец из Херсона.
Военные защищали Мариуполь и Бахмут от российских оккупантов. Среди освобожденных также есть раненые.
Также удалось вернуть двоих детей, которых незаконно вывезли в Россию.
Ранее мы сообщали, что во Львове владелица квартиры со скандалом выселила защитников Украины на улицу.
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