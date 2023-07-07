"Я скоро приеду": на видео попал трогательный звонок пограничника к дочери после плена

Что сказал военной дочери

На ролике один из пограничников звонит по телефону домой сразу после освобождения из плена РФ. Запись невозможно смотреть без слез.

"Доченька! Я тебя очень сильно люблю! Я скоро приеду, доченька", - сказал он ребенку. Во время этих слов пограничник улыбался.

Однако сразу после разговора с дочерью его глаза стали полными слез, было видно, что он очень соскучился по родным.

К тому же пограничник выглядит истощенным, что свидетельствует о том, что в плену с украинцами обращаются плохо.

Что известно об обмене

6 июля между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терроборонец из Херсона.

Военные защищали Мариуполь и Бахмут от российских оккупантов. Среди освобожденных также есть раненые.

Также удалось вернуть двоих детей, которых незаконно вывезли в Россию.