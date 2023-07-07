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"Я скоро приїду": на відео потрапив зворушливий дзвінок прикордонника до доньки після полону

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П'ятниця 07 липня 2023 13:58
"Я скоро приїду": на відео потрапив зворушливий дзвінок прикордонника до доньки після полону Прикордонник відразу після полону зателефонував до доньки (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Україну 6 липня з російського полону повернулися 45 захисників. Серед звільнених - троє прикордонників Донецького загону та один Маріупольського загону морської охорони. З'явився ролик зворушливого дзвінка військового до доньки.

Відео опублікували у Telegram-каналі ДПСУ України.

Що сказав військовий доньці

На ролику один з прикордонників телефонує додому одразу після звільнення з полону РФ. Запис неможливо дивитися без сліз.

"Донечко! Я тебе дуже сильно люблю! Я скоро приїду, донечко", - сказав він дитині. Під час цих слів прикордонник усміхався.

Однак, відразу після розмови з донькою його очі стали повними сліз, було видно, що він дуже скучив за рідними.

До того ж прикордонник має виснажений вигляд, що свідчить про те, що в полоні з українцями поводяться погано.

Що відомо про обмін

6 липня між Росією та Україною відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсона.

Військові захищали Маріуполь та Бахмут від російських окупантів. Серед звільнених також є поранені.

Також вдалось ще повернути двох дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

Раніше ми повідомляли, що у Львові власниця квартири зі скандалом виселила захисників України на вулицю.

Також читайте історію українки про бійця ЗСУ, який потрапив до її квартири у Бахмуті.

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військові прикордонники Обмін полоненими