ua ru
Пт, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Я скоро приеду": на видео попал трогательный звонок пограничника к дочери после плена

Новина українською →
Пятница 07 июля 2023 13:58
"Я скоро приеду": на видео попал трогательный звонок пограничника к дочери после плена Пограничник сразу после плена позвонил дочери (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украину 6 июля из российского плена вернулись 45 защитников. Среди освобожденных - трое пограничников Донецкого отряда и один Мариупольского отряда морской охраны. Появился ролик трогательного звонка военного к дочери.

Видео опубликовали в Telegram-канале ГНСУ Украины.

Что сказал военной дочери

На ролике один из пограничников звонит по телефону домой сразу после освобождения из плена РФ. Запись невозможно смотреть без слез.

"Доченька! Я тебя очень сильно люблю! Я скоро приеду, доченька", - сказал он ребенку. Во время этих слов пограничник улыбался.

Однако сразу после разговора с дочерью его глаза стали полными слез, было видно, что он очень соскучился по родным.

К тому же пограничник выглядит истощенным, что свидетельствует о том, что в плену с украинцами обращаются плохо.

Что известно об обмене

6 июля между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терроборонец из Херсона.

Военные защищали Мариуполь и Бахмут от российских оккупантов. Среди освобожденных также есть раненые.

Также удалось вернуть двоих детей, которых незаконно вывезли в Россию.

Ранее мы сообщали, что во Львове владелица квартиры со скандалом выселила защитников Украины на улицу.

Также читайте историю украинки о бойце ВСУ, который попал в ее квартиру в Бахмуте.

Читайте РБК-Украина в Google News
военные прикордонники Обмен пленными