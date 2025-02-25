"Я скинула п'ять розмірів одягу за рік": 56-річна жінка розказала, як схудла на 30 кілограмів

Історія схуднення жінки

Філіппа Девіс розпочала свій шлях до схуднення у 2023 році після того, як набрала кілограми під час першого карантину через COVID-19 у 2020 році.

Вона змінила розмір від 18 до 8 лише за 15 місяців, втративши при цьому більше 30 кілограмів. Філіппа розповіла, що відчувала "постійний біль" від надмірної ваги.

"Я відчувала постійний біль у спині, стегнах і шиї, через що мені було важко виконувати вправи. Я перетворилася на монстра, пробуючи всі дієти, щоб схуднути", - розповіла вона.

Також жінка витратила купу грошей, звертаючись до спеціалістів по схудненню. Все це не давало результатів.

Але в 2023 році все змінилося. Філіппа знайшла постачальника цифрових медичних послуг, який пропонував ліки для схуднення в поєднанні з експертною підтримкою.

Вона розпочала програму в жовтні, спочатку використовуючи Wegovy, а потім перейшла на Mounjaro.

"Моя самовпевненість зашкалює. І після восьми років самотності я знову почала зустрічатися. Тепер моє тіло струнке, навіть у 56 років", - зізнається вона.

Філіппа Девіс схудла на 30 кілограмів (Скриншот)

Що таке Wegovy?

Семаглютид, який продається під маркою Wegovy - це препарат для контролю за вагою, який випускається у формі розчину для щотижневих ін'єкцій. За даними виробника, препарат пригнічує апетит пацієнтів і допомагає їм втратити близько 15% ваги тіла.