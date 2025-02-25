"Я сбросила пять размеров одежды за год": 56-летняя женщина рассказала, как похудела на 30 килограммов

История похудения женщины

Филиппа Дэвис начала свой путь к похудению в 2023 году после того, как набрала килограммы во время первого карантина из-за COVID-19 в 2020 году.

Она изменила размер с 18 до 8 всего за 15 месяцев, потеряв при этом более 30 килограммов. Филиппа рассказала, что чувствовала "постоянную боль" от избыточного веса.

"Я чувствовала постоянную боль в спине, бедрах и шее, из-за чего мне было трудно выполнять упражнения. Я превратилась в монстра, пробуя все диеты, чтобы похудеть", - рассказала она.

Также женщина потратила кучу денег, обращаясь к специалистам по похудению. Все это не давало результатов.

Но в 2023 году все изменилось. Филиппа нашла поставщика цифровых медицинских услуг, который предлагал лекарства для похудения в сочетании с экспертной поддержкой.

Она начала программу в октябре, сначала используя Wegovy, а затем перешла на Mounjaro.

"Моя самоуверенность зашкаливает. И после восьми лет одиночества я снова начала встречаться. Теперь мое тело стройное, даже в 56 лет", - признается она.

Филиппа Дэвис похудела на 30 килограммов (Скриншот)

Что такое Wegovy?

Семаглютид, который продается под маркой Wegovy - это препарат для контроля за весом, который выпускается в форме раствора для еженедельных инъекций. По данным производителя, препарат подавляет аппетит пациентов и помогает им потерять около 15% веса тела.