"Я сидів і ковтав сльози": боєць ЗСУ поділився зворушливою історією про війну

Підлітки на звільнених ЗСУ територіях зустрічали військових посмішками та жовто-блакитними стрічками, бо українських прапорів у них не було.
Зворушливою історією, що викликає сльози, поділився захисник Олексій Губський на Facebook.
Цей епізод стався, коли військові їхали від Балаклії до Куп'янська на третій день операції зі звільнення.
"А в одному із селищ, біля якогось навчального закладу до дороги висипала жменька старшокласників - хлопці та дівчата... Всі вдягнені, вбрані як на випускний! Такі свіжі, гожі та янгольськи прекрасні... Сміялися, вигукували, махали, стрибали... І один з високих парубків вимахував двома стрічками - синьою та жовтою!! Бо прапора у них не було", - розповів військовий.
Олексій зазначив, що раніше ніколи не відчував таких емоцій.
"Але ці дві стрічки, які блискавкою моргнули у запиленій амбразурі вікна, різонули, поранили серце. Я ще ніколи не бачив таких яскравих, білосніжних посмішок наших жінок! Я вчергове переконувався, які красиві наші люди! Я від початку війни ще не відчував таких емоцій...", - додав він.
За словами бійця, він від початку вторгнення я налаштовував себе бути холоднокровним, незворушним, жорстоким і усуненим.
"Але мій Глечик виявився переповненим. Він вже не здатен був вмістити в собі ту рідину, що накопичилась. З мене полилось через вінця. Я сидів на задньому сидінні та ковтав сльози. Вони заливали тактичні окуляри. Ми мчали, поспішали, і не мали змоги зупинитися, щоб їх обійняти, цілувати, приголубити. Цих діточок - красу української землі. Наше майбутнє, за яке ми люто б'ємося", - резюмував захисник.
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Додамо, що за словами 10 листопада головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.