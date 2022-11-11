"Я сидел и глотал слезы": боец ВСУ поделился трогательной историей о войне

История, которая трогает сердце

Этот эпизод произошел, когда военные ехали от Балаклеи до Купянска третий день операции по освобождению.

"И люди нам махали... А в одном из поселков, возле какого-то учебного заведения, к дороге высыпала горстка старшеклассников - ребята... Все одетые, одеты как на выпускной! Такие свежие, красивые и ангельски прекрасные... Смеялись, выкрикивали, махали, прыгали... И один из высоких парней размахивал двумя лентами - синей и желтой!! Так как флага у них не было", - рассказал военный.

Алексей отметил, что ранее никогда не испытывал таких эмоций.

"Но эти две ленточки, молнией моргнувшие в запыленной амбразуре окна, резанули, ранили сердце. Я еще никогда не видел таких ярких, белых улыбок наших женщин! Я в очередной раз убеждался, как красивы наши люди! Я с начала войны еще не испытывал таких эмоций...", - добавил он.

По словам бойца,он с самого начала вторжения я настраивал себя быть хладнокровным, невозмутимым, жестоким и отстраненным.

"Но мой сосуд оказался переполненным. Он уже не способен был вместить в себя накопившуюся жидкость. Из меня полилось. Я сидел на заднем сиденье и глотал слезы. Они заливали тактические очки. Мы мчались, спешили, и не могли остановиться, чтобы их обнять, целовать, приласкать. Этих детишек – красоту украинской земли. Наше будущее, за которое мы яростно сражаемся", - резюмировал защитник.

Военный Алексей Губский (фото: facebook.com/olexa.gog)