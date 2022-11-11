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"Я сидел и глотал слезы": боец ВСУ поделился трогательной историей о войне

Фото: Как дети встречали ВСУ на деокупированных территориях (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Подростки на освобожденных ВСУ территориях встречали военных улыбками и желто-голубыми ленточками, так как украинских флагов у них не было.

Трогательной историей, которая вызывает слезы, поделился защитник Алексей Губский на Facebook.

История, которая трогает сердце

Этот эпизод произошел, когда военные ехали от Балаклеи до Купянска третий день операции по освобождению.

"И люди нам махали... А в одном из поселков, возле какого-то учебного заведения, к дороге высыпала горстка старшеклассников - ребята... Все одетые, одеты как на выпускной! Такие свежие, красивые и ангельски прекрасные... Смеялись, выкрикивали, махали, прыгали... И один из высоких парней размахивал двумя лентами - синей и желтой!! Так как флага у них не было", - рассказал военный.

Алексей отметил, что ранее никогда не испытывал таких эмоций.

"Но эти две ленточки, молнией моргнувшие в запыленной амбразуре окна, резанули, ранили сердце. Я еще никогда не видел таких ярких, белых улыбок наших женщин! Я в очередной раз убеждался, как красивы наши люди! Я с начала войны еще не испытывал таких эмоций...", - добавил он.

По словам бойца,он с самого начала вторжения я настраивал себя быть хладнокровным, невозмутимым, жестоким и отстраненным.

"Но мой сосуд оказался переполненным. Он уже не способен был вместить в себя накопившуюся жидкость. Из меня полилось. Я сидел на заднем сиденье и глотал слезы. Они заливали тактические очки. Мы мчались, спешили, и не могли остановиться, чтобы их обнять, целовать, приласкать. Этих детишек – красоту украинской земли. Наше будущее, за которое мы яростно сражаемся", - резюмировал защитник.

Военный Алексей Губский (фото: facebook.com/olexa.gog)

Читайте также, как встречают ВСУ в освобожденных селах юга Украины.

Добавим, что по словам 10 ноября главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ с октября освободили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

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ВСУ