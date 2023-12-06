"Я шокована". Українська акторка показала, що сталося з її 3-річним сином після хвороби

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про ускладнення, які виникли в її 3-річного сина Нікіти після скарлатини. За словами зірки, в її малюка почала облазити шкіра на руках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

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Хлопчик захворів у кінці листопада. Зараз йому набагато краще.

Однак те, з якими наслідками цієї хвороби він зіштовхнувся, акторку шокувало.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Зараз покажу вам, що сталося з Нікітиними руками після скарлатини. Повністю облазить шкіра…Просто облазить, як шкірка з банана. Це жах! От такі от дає ускладнення скарлатина", - поділилася Саліванчук.

Анна додала, що після скарлатини подібні ускладнення є цілком нормальними.

Але, каже вона, рукам її 3-річного сина зараз потрібен догляд.

Анна Саліванчук показала наслідки хвороби сина (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Я шокована, але це нормально після скарлатини. Треба мазати кремом або бепантеном", - наголосила знаменитість.

До слова, 37-річна акторка заміжня за продюсером та депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олександром Божковим.

Спільно пара виховує двох синів. Старшому сину Глібу виповнилося 7 років, а молодшому Нікіті - тільки 3 роки.

Анна Саліванчук із синами (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)