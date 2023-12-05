"Мене курвить". Український актор накинувся на батьків дітей, які розмовляють російською
Актор Олексій Гнатковський, який відомий за роллю в фільмі "Довбуш", заявив, що його "курвить" від того, що батьки не хочуть привчати своїх дітей до вивчення української на побутовому рівні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для Студентського телебачення Прикарпатського національного університету імені Стефаника.
Що Гнатовський думає про російськомовних дітей
Олексія дуже хвилює мовне питання. Він стверджує, що використання державної мови є проявом національної свідомості.
Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
Так, він висловив своє невдоволення батькам, які не прагнуть привчити своїх дітей до використання української у повсякденному житті.
Зірка шкодує, що нині багато підростаючого маленького покоління не володіють державною мовою.
"Мене курвить, коли маленькі діти у нас в країні говорять російською мовою. І це не дітей провина, це провина батьків", - поділився думкою Гнатовський.
Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
"Дуже багато я чую якихось відмовок: "Я не хочу переходити, бо я не володію мовою. Я не хочу спотворювати українську мову". Бл*н, навпаки, спотворюйте. Працюйте над цим, показуйте приклад. Той, хто переходить з російської на українську - сучасний герой. Він веде за собою", - підсумував актор.
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