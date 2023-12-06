ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Я шокирована". Украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни

Среда 06 декабря 2023 09:30
UA EN RU
"Я шокирована". Украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об осложнениях, возникших у ее 3-летнего сына Никиты после скарлатины. По словам звезды, у ее малыша начала облезать кожа на руках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Подробности

Мальчик заболел в конце ноября. Сейчас ему гораздо лучше.

Однако то, с какими последствиями он сталкнулся, актрису шокировало.

&quot;Я шокирована&quot;. Украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Сейчас покажу вам, что произошло с Никитиными руками после скарлатины. Полностью облезает кожа…Просто облезает, как кожура из банана. Это ужас! Вот такие вот дает осложнение скарлатина", - поделилась Саливанчук.

Анна добавила, что после скарлатины подобные осложнения вполне нормальны.

Но, говорит она, рукам ее 3-летнего сына сейчас нужен уход.

&quot;Я шокирована&quot;. Украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни

Анна Саливанчук показала последствия болезни сына (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Я шокирована, но это нормально после скарлатины. Надо мазать кремом или бепантеном", - отметила знаменитость.

К слову, 37-летняя актриса замужем за продюсером и депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александром Божковым.

Совместно пара воспитывает двух сыновей. Старшему сыну Глебу исполнилось 7 лет, а младшему Никите - только 3 года.

&quot;Я шокирована&quot;. Украинская актриса показала, что произошло с ее 3-летним сыном после болезни

Анна Саливанчук с сыновьями (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

Ранее украинский актер набросился на родителей детей, которые разговаривают на русском.

Также Наталья Денисенко шокировала своим перевоплощением.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти хвороби Анна Саливанчук звезды шоу-бизнеса