"Я щаслива". Зірка "Спіймати Кайдаша" виходить заміж

Христина Федорак виходить заміж

Зі слів акторки, раніше її ніхто не запитував про особисте життя, лише про кар’єру і театр.

"Чесно кажучи, ніхто мене ніколи про це не запитував. Якось усі про роботу, про театр (сміється). Що я можу сказати про себе? Моє серце зайняте, я щаслива", - поділилася знаменитість.

Про коханого Федорак нічого невідомо, однак Христина стверджує, що між нею та її партнером панують глибокі та міцні почуття.

Христина Федорак (фото: instagram.com/chrystyna_fedorak)

Пара скоро планує зіграти весілля.

"Я майже заміжня, скажу так. У нас з моїм хлопцем вже призначена дата весілля. Це буде камерна історія. Церемонія відбудеться в колі найближчих друзів та сім’ї", - розповіла зірка "Спіймати Кайдаша".

Зазначимо, що з 2018 року Христина служить в Національному театрі імені Франка. Серед найвідоміших вистав артистки - українська класика: "Земля", "Кассандра", "Безталанна", "Лимерівна" та "Конотопська відьма".

У кіно Федорак стала відома завдяки ролі Марічки у фільмі "Гуцулка Ксеня" (2019) режисерки Олени Дем’яненко, а також серіалі "Спіймати Кайдаша".