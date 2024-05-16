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"Я счастлива". Звезда "Спіймати Кайдаша" выходит замуж

Кристина Федорак (фото: instagram.com/chrystyna_fedorak)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская актриса Кристина Федорак призналась, что ее сердце занято и в ближайшее время она и ее избранник планируют сыграть свадьбу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Спіймати Кайдаша" OBOZ.UA.

Кристина Федорак выходит замуж

По словам актрисы, раньше ее никто не спрашивал о личной жизни, только о карьере и театре.

"Честно говоря, никто меня никогда об этом не спрашивал. Как-то все о работе, о театре (смеется). Что я могу сказать о себе? Мое сердце занято, я счастлива", - поделилась знаменитость.

О любимом Федорак ничего неизвестно, однако Кристина утверждает, что между ней и ее партнером царят глубокие и крепкие чувства.

Кристина Федорак (фото: instagram.com/chrystyna_fedorak)

Пара скоро планирует сыграть свадьбу.

"Я почти замужем, скажу так. У нас с моим парнем уже назначена дата свадьбы. Это будет камерная история. Церемония состоится в кругу самых близких друзей и семьи", - рассказала звезда "Спіймати Кайдаша".

Отметим, что с 2018 года Кристина служит в Национальном театре имени Франко. Среди самых известных спектаклей артистки - украинская классика: "Земля", "Кассандра", "Бесталанная", "Лымеровна" и "Конотопская ведьма".

В кино Федорак стала известна благодаря роли Марички в фильме "Гуцулка Ксеня" (2019) режиссера Елены Демьяненко, а также сериале "Спіймати Кайдаша".

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