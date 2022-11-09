"Я роблю такі речі вперше": Астаф'єва показала свого бойфренда та розповіла, чим він її підкорив

Але поїхавши на відпочинок, уже не змогла не показати, хто їй склав компанію.

Прихильники співачки давно підозрюють, що серце Даші Астаф'євої зайняте, але співачка це ніяк не коментувала та приховувала будь-яку інформацію.

Після 24 лютого співачка активно волонтерила та займалася приготуванням обідів для бійців територіальної оборони та ЗСУ. І лише зараз вперше після початку повномасштабної війни вона дозволила собі повноцінний відпочинок.

Однак у подорож українськими Карпатами вона вирушила не одна, а з новим обранцем. Саме його вона й "засвітила" у своїй соцмережі. Відповідаючи на запитання читачів, вона неоднозначно натякала, але зрештою таки розкрила свою таємницю.

Даша Астаф'єва показала свого бойфренда (фото: instagram.com/da_astafieva)

Чим підкорив серце Астаф'євої таємничий незнайомець?

Про обранця артистки невідомо абсолютно нічого, окрім того, чим саме він зачепив мрію багатьох чоловіків. У залицяннях до Даші він скористався нестандартними прийомами.

"Я дуже швидко звернула увагу на іншого чоловіка, який дуже неформальним чином привернув увагу до себе. Згідно з моїм звичним сприйняттям залицянь, я думаю: "Що за дивак?" Усі кажуть: "Полетіли на Мальдіви" або "А хочеш, я тобі це..." А тут людина розказує: "А в мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку лавочку! Приїжджай, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив", - поділилася співачка в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

До того ж вона розповідає, що багато речей переживає з коханим вперше, і це їй дуже дивно.

"Мені вже сто років, але я такі речі роблю вперше... Їдемо знайомитися з батьками - блін, мені вже скоро на пенсію, будуть проводжати, цокатися будемо, а я оце хвилююся. Таке щось нове. Звісно, мені боляче та незручно радіти, що я така щаслива, я такі моменти переживаю вперше в житті", - поділилася знаменитість.

Даша Астаф'єва показала свого бойфренда (фото: instagram.com/da_astafieva)