"Я не просила ваших порад": хитрість, як відповісти ввічливо, але з характером на порушення кордонів

У ситуаціях некомфортної комунікації важливо вчасно і впевнено озвучити свої межі. Експерти радять заздалегідь підготувати дієві формулювання.

Якщо вам кажуть: "Я ж просто даю пораду", спокійно відповідайте: "Я не просила поради. Як тільки вона буде потрібна - дам знати".

Коли чуєте: "Ти маєш мене зрозуміти", - варто наголосити: "Я вислухаю тебе, але розуміння - це двосторонній процес. Давай знайдемо спільну мову".

На фразу: "Ти ж не образилась?" - чесно скажіть: "Мені це неприємно. Врахуй, будь ласка, це наступного разу".

Якщо дорікають: "Ти надто серйозно до всього ставишся", відповідайте: "Я серйозно ставлюся до того, що для мене важливо. У всіх різні пріоритети".

А у випадку критики: "Ти ніколи не можеш зробити це нормально" - спокійно поясніть: "Можеш запропонувати, як зробити інакше, а не тільки критикувати".

У більшості випадків можна обійтися без конфліктів і ввічливо, але чітко поставити людину на місце і не дати їй можливості порушити ваші межі.