"Не приймаю пенсію від росіян": жінка не хотіла брати допомогу, доки не переконалася, що вона від України

Зокрема, волонтер доставляв допомогу мешканцям Херсонської області на велосипеді.

На відео видно, що пенсіонерка вийшла до чоловіка в синьому халаті та жовтому фартуху. Волонтер сказав, що привіз їй трохи їжі та грошей.

"Я не приймаю пенсію від росіян", - сказала жінка. Однак, він відповів їй, що він з України.

У Херсонській області жінка не приймала ніякої допомоги від російських окупантів (скрін)

Журналіст зазначив, що ролик було знято під час окупації населеного пункту.

"За таких людей і воює українська армія", - написав Цаплієнко.

В кінці пенсіонерка та волонтер обмінялися гаслами: "Слава Україні!" - "Героям Слава!".