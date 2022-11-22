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"Не приймаю пенсію від росіян": жінка не хотіла брати допомогу, доки не переконалася, що вона від України

У Херсонській області жінка принципово не брала допомоги у РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області 82-річна жінка відмовлялася брати продукти від росіян. Мешканка за весь час окупації схудла на 21 кілограм. Коли волонтер привіз жінці продукти й гроші з підконтрольної території, то вона не хотіла їх приймати, доки не переконалася, що вони від України.

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

Зокрема, волонтер доставляв допомогу мешканцям Херсонської області на велосипеді.

На відео видно, що пенсіонерка вийшла до чоловіка в синьому халаті та жовтому фартуху. Волонтер сказав, що привіз їй трохи їжі та грошей.

"Я не приймаю пенсію від росіян", - сказала жінка. Однак, він відповів їй, що він з України.

У Херсонській області жінка не приймала ніякої допомоги від російських окупантів (скрін)

Журналіст зазначив, що ролик було знято під час окупації населеного пункту.

"За таких людей і воює українська армія", - написав Цаплієнко.

В кінці пенсіонерка та волонтер обмінялися гаслами: "Слава Україні!" - "Героям Слава!".

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні бабуся на колінах зустрічала свого онука-військового.

Також ми писали, що у Херсонській області окупанти забороняють дітям навчатися онлайн в українських школах.

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Херсонська областьокупанти