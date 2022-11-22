"Не принимаю пенсию от россиян": женщина не хотела брать помощь, пока не убедилась, что она от Украины

В Херсонской области 82-летняя женщина отказывалась брать продукты от россиян. Жительница за все время оккупации похудела на 21 килограмм. Когда волонтер привез женщине продукты и деньги с подконтрольной территории, она не хотела их принимать, пока не убедилась, что они от Украины.

В частности, волонтер доставлял помощь жителям Херсонской области на велосипеде.

На видео видно, что пенсионерка вышла к мужчине в синем халате и желтом фартуке. Волонтер сказал, что привез ей немного еды и денег.

"Я не принимаю пенсию от россиян", - сказала женщина. Однако он ответил ей, что он из Украины.

В Херсонской области женщина не принимала никакой помощи от российских оккупантов (скрин)

Журналист отметил, что ролик был снят во время оккупации населенного пункта.

"За таких людей и воюет украинская армия", - написал Цаплиенко.

В конце пенсионерка и волонтер обменялись лозунгами: "Слава Украине!" - "Героям Слава!".