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"Не принимаю пенсию от россиян": женщина не хотела брать помощь, пока не убедилась, что она от Украины

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Херсонская области, Вторник 22 ноября 2022 10:48
"Не принимаю пенсию от россиян": женщина не хотела брать помощь, пока не убедилась, что она от Украины В Херсонской области женщина принципиально не принимала помощи у РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области 82-летняя женщина отказывалась брать продукты от россиян. Жительница за все время оккупации похудела на 21 килограмм. Когда волонтер привез женщине продукты и деньги с подконтрольной территории, она не хотела их принимать, пока не убедилась, что они от Украины.

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

В частности, волонтер доставлял помощь жителям Херсонской области на велосипеде.

На видео видно, что пенсионерка вышла к мужчине в синем халате и желтом фартуке. Волонтер сказал, что привез ей немного еды и денег.

"Я не принимаю пенсию от россиян", - сказала женщина. Однако он ответил ей, что он из Украины.

&quot;Не принимаю пенсию от россиян&quot;: женщина не хотела брать помощь, пока не убедилась, что она от Украины

В Херсонской области женщина не принимала никакой помощи от российских оккупантов (скрин)

Журналист отметил, что ролик был снят во время оккупации населенного пункта.

"За таких людей и воюет украинская армия", - написал Цаплиенко.

В конце пенсионерка и волонтер обменялись лозунгами: "Слава Украине!" - "Героям Слава!".

Ранее мы сообщали, что в Херсоне бабушка на коленях встречала своего внука-военного.

Также мы писали, что в Херсонской области оккупанты запрещают детям учиться онлайн в украинских школах.

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