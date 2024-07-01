"Я прислухаюся до свого тіла". Жінка, яка зупинила старіння, розказала про свій секрет довголіття

Що відомо про жінку та її вподобання

Тим часом Хардісон уповільнила свій вік за допомогою добавок і двох своїх улюблених страв: хліба та шоколаду.

Жінка зізналася, що одним із найкращих вкладень, які вона зробила у свій шлях до здоров’я, було вивчення харчових добавок для довголіття.

До Олімпіади з омолодження Хардісон ніколи не приймала вітамінів. Зараз вона приймає три різні види добавок.

Її лінійка БАДів коштує приблизно 160 доларів на місяць, включає продукти, які містять магній, L-теанін, імбир і фізетин.

За даними Управління дієтичних добавок Національного інституту здоров’я (NIH), магній регулює артеріальний тиск і рівень цукру в крові та відіграє вирішальну роль у роботі м’язів і нервів.

L-теанін - це амінокислота, яка може покращити якість сну, зменшити стрес і занепокоєння, а також підвищити ясність мислення.

Імбир найкраще справляється з нудотою; однак він також може допомогти полегшити біль, покращити регуляцію рівня цукру в крові та навіть знизити рівень холестерину.

Емі Хардісон поборола старіння (Скриншот)

Чим харчується 64-річна жінка

Емі розповіла, що завжди приділяла харчуванню велику вагу, але ніколи не була шанувальницею дієт. Вона прихильниця інтуїтивного харчування.

"Я дослухаюся до свого тіла. Я буду їсти тільки те, що я люблю. Мені смакує те, що я їм", - сказала вона.

Хардісон каже, що сніданок вона ніколи не пропускає. Вранці вона завжди їсть тост з цільної пшениці та велику склянку шоколадного молока.

На обід Хардісон готує власний салат, додавши овочі, ягоди, курку, горіхи та сир. А після обіду вона підсмажує собі ще один шматочок хліба як невелику закуску.

Американка зазвичай харчується вдома і готує їжу власноруч. До речі, вона обожнює солодке та іноді дозволяє собі шматочок шоколаду чи печиво.