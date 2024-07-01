"Я прислушиваюсь к своему телу". Остановившая старение женщина рассказала о своем секрете долголетия

Что известно о женщине и ее предпочтениях

Тем временем Хардисон замедлила свой возраст с помощью добавок и двух любимых блюд: хлеба и шоколада.

Женщина призналась, что одним из лучших вложений, сделанных ею в свой путь к здоровью, было изучение пищевых добавок для долголетия.

До Олимпиады по омоложению Хардисон никогда не принимала витамины. Сейчас она принимает три разных вида добавок.

Ее линейка БАДов обходится примерно в 160 долларов в месяц, включает продукты, содержащие магний, L-теанин, имбирь и физетин.

По данным Управления диетических добавок Национального института здоровья (NIH), магний регулирует АД и уровень сахара в крови и играет решающую роль в работе мышц и нервов.

L-теанин - это аминокислота, которая может улучшить качество сна, уменьшить стресс и беспокойство, а также повысить ясность мышления.

Имбирь лучше всего справляется с тошнотой; однако он может помочь облегчить боль, улучшить регуляцию уровня сахара в крови и даже снизить уровень холестерина.

Эми Хардисон поборола старение (Скриншот)

Чем питается 64-летняя женщина

Эми рассказала, что всегда уделяла питанию большой вес, но никогда не была поклонницей диет. Она поклонница интуитивного питания.

"Я прислушиваюсь к своему телу. Я буду есть только то, что я люблю. Я наслаждаюсь тем, что я ем", - сказала она.

Хардисон говорит, что завтрак она никогда не пропускает. Утром она всегда ест тост из цельной пшеницы и большой стакан шоколадного молока.

На обед Хардисон готовит собственный салат, добавив овощи, ягоды, курицу, орехи и творог. А после обеда она поджаривает себе еще один кусочек хлеба как небольшую закуску.

Американка обычно питается дома и готовит еду своими руками. Кстати, она обожает сладкое и иногда позволяет себе кусочек шоколада или печенья.