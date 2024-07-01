"Я прислухаюся до свого тіла". Жінка, яка зупинила старіння, розказала про свій секрет довголіття

64-річна Емі Хардісон знаходиться на п’ятому місці на спеціальному сайті Rejuvenation Olympics, який оцінює швидкість старіння приблизно 4000 учасників. Ця жінка зменшує швидкість свого старіння на 0,74 роки за кожен хронологічний рік, відповідно до результатів епігенетичних тестів ДНК.

Як це вдалося американці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Business Insider.

Що відомо про жінку та її вподобання

Тим часом Хардісон уповільнила свій вік за допомогою добавок і двох своїх улюблених страв: хліба та шоколаду.

Жінка зізналася, що одним із найкращих вкладень, які вона зробила у свій шлях до здоров’я, було вивчення харчових добавок для довголіття.

До Олімпіади з омолодження Хардісон ніколи не приймала вітамінів. Зараз вона приймає три різні види добавок.

Її лінійка БАДів коштує приблизно 160 доларів на місяць, включає продукти, які містять магній, L-теанін, імбир і фізетин.

За даними Управління дієтичних добавок Національного інституту здоров’я (NIH), магній регулює артеріальний тиск і рівень цукру в крові та відіграє вирішальну роль у роботі м’язів і нервів.

L-теанін - це амінокислота, яка може покращити якість сну, зменшити стрес і занепокоєння, а також підвищити ясність мислення.

Імбир найкраще справляється з нудотою; однак він також може допомогти полегшити біль, покращити регуляцію рівня цукру в крові та навіть знизити рівень холестерину.

Емі Хардісон поборола старіння (Скриншот)

Чим харчується 64-річна жінка

Емі розповіла, що завжди приділяла харчуванню велику вагу, але ніколи не була шанувальницею дієт. Вона прихильниця інтуїтивного харчування.

"Я дослухаюся до свого тіла. Я буду їсти тільки те, що я люблю. Мені смакує те, що я їм", - сказала вона.

Хардісон каже, що сніданок вона ніколи не пропускає. Вранці вона завжди їсть тост з цільної пшениці та велику склянку шоколадного молока.

На обід Хардісон готує власний салат, додавши овочі, ягоди, курку, горіхи та сир. А після обіду вона підсмажує собі ще один шматочок хліба як невелику закуску.

Американка зазвичай харчується вдома і готує їжу власноруч. До речі, вона обожнює солодке та іноді дозволяє собі шматочок шоколаду чи печиво.