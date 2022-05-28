"Я предупреждала, теперь сидите": дочь Егоровой о ее реакции на маленького внука в подвале

Когда Егорова в начале года поддержала действия Путина, Ровинская начала высказываться с публичной критикой в сторону матери.

"Я предупреждала, что будет война, вы мне не поверили... Теперь, сидите"

Стася говорит, что после вторжения она с детьми сидела в укрытии. Ведущая отправила видео матери, ее сын плакал, спал на полу. Ответ матери шокировал.

"Я ей прислала видео, говорю: "Мы сейчас сидим в подвале, что ты говоришь, что по военным объектам стреляют. Здесь везде стреляют". Тогда она ответила что-то такое, типа: "Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что ж, теперь, сидите". Это она своим родственникам такое ответила", - поделилась Стася.

Мать и дочь друг друга даже заблокировали в соцсетях

Но когда Стася увидела, что Егорова публикует фейки российской пропаганды о Буче, она не выдержала, и позвонила матери.

"Мне хотелось услышать, что она себе думает. Я просто кричала, она делала вид, что не понимает, что происходит. "А чего ты кричишь? Ты жива, с тобой все хорошо? Ну и все". У меня было опустошение. Но после этого у меня нет никаких иллюзий относительно этого", - прокомментировала Стася.

Ровинская предполагает, что ее матери за все эти пророссийские высказывания, вроде "фашистов и нацистов в Украине", могут платить.

Стася с мужем воспитывают троих детей: Эвана (2014), Энея (2016) и Эмму (2020).

Снежана Егорова с августа 2021-го года с тремя младшими детьми находится в Турции. Оттуда она регулярно публикует антиукраинские посты и видео, а ее каналы периодически блокируются и взламываются.

Впервые поддержку Путину она высказала еще в январе 2022-го. А накануне вторжения, 21 февраля она вновь поддержала врага, когда Кремлем был признан "ЛДНР". Женщина назвала президента РФ "героем нашего времени".

Егорова родила пятерых детей от двух браков. В 1992 году Егорова вышла замуж за режиссера Семена Горова (настоящая его фамилия - Егоров), от брака с ним родилось две дочери: Анастасия (1992) и Александра (1997). В 2006 году вышла замуж за актера и музыканта Антона Мухарского, в браке с которым родила сына Андрея (2006), дочь Арину (2010), сына Ивана (2012).