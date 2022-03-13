Егорова в истерике пожаловалась на политическую травлю в Турции из-за поддержки Путина

Снежане Егоровой, которая еще в январе назад публично поддержала президента РФ Путина, отказали в продлении загранпаспортов ее детям.

Об этом она пожаловалась на своей YouTube-странице.

Женщина рассказала, что она живет в Турции с августа 2021-го года с тремя младшими детьми от Антина Мухарского. Они учатся в украинской онлайн-школе, сама же Снежана пишет книгу.

Недавно ей понадобилось продлить загранпаспорта детям, однако в консульстве Украины в Анталии ей отказали. Там отказ мотивировали постом в Facebook за 26 января, где она призналась в любви Владимиру Путину.

Теперь женщина жалуется, что ее дети подвергаются политическому преследованию.

Интересно, что Егорова говорит, что Путина она уже не поддерживает.

"Я, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины. Я нахожусь на территории Турции с августа 2021-го года... на законных основаниях - временного вида на жительство. И единственное, что мне нужно было от консульства Украины сегодня, чтобы они продлили срок действия паспортов моих детей, 15, 12, 10 лет", - заявила она.

Отметим, что YouTube телеведущей все еще работает, однако Facebook уже заблокирован.

Также у нее есть действующий Telegram-канал, в котором она 21 февраля вновь выразила поддержку Путину, когда Кремлем была признана "ЛДНР". Женщина назвала президента РФ "героем нашего времени".

Как бы там ни было, а скрины не горят...