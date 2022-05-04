Внуки обожательницы Путина Егоровой перешли на украинский: спутают с россиянами - "стыд страшный"
Старшая дочь Снежаны Егоровой, назвавшая ее "нечеловеком" после событий в Буче, заявила, что ее маленькие дети перешли на украинский язык в бытовом общении.
Об этом 29-летняя Стася Ровинская написала в Instagram.
"Мои малыши в Киеве дома разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка. Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, потому что боятся, что кто-то услышит, что они говорят на русском, и подумает, что они россияне. А это стыд страшный, и не дай Бог", - написала Ровинская.
Стася с мужем воспитывают троих детей: Эвана (род. январь 2014), Энея (род. 23 октября 2016) и Эмму (род. 12 мая 2020).
Ровинская, как и ее мать - телеведущая, однако позиции у них кардинально разные. Стася неоднократно выступала с критикой в сторону своей родственницы.
Напомним, что впервые открытую поддержку Путину Снежана Егорова выразила 23 января 2022 года. А после признания "ЛДНР" вообще назвала президента РФ "героем нашего времени".
Несмотря на полномасштабное вторжение Егорова продолжает гнуть свою линию, выражая антиукраинскую позицию. Между тем сама экс-телеведущая с августа 2021-го года с тремя младшими детьми греется в Турции.
Последнее ее сообщение в Telegram - репост на YouTube-канал активного поддерживателя Путина Никиты Михалкова.