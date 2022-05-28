"Я предупреждала, теперь сидите": дочь Егоровой о ее реакции на маленького внука в подвале
Анастасия Ровинская, дочь обожательницы Путина Снежаны Егоровой, шокировала откровенным рассказом о матери. Телеведущая и мама троих детей говорит, что с мамой теплых отношений никогда не было, но во время войны это превратилось в ненависть.
Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.
Когда Егорова в начале года поддержала действия Путина, Ровинская начала высказываться с публичной критикой в сторону матери.
"Я предупреждала, что будет война, вы мне не поверили... Теперь, сидите"
Стася говорит, что после вторжения она с детьми сидела в укрытии. Ведущая отправила видео матери, ее сын плакал, спал на полу. Ответ матери шокировал.
"Я ей прислала видео, говорю: "Мы сейчас сидим в подвале, что ты говоришь, что по военным объектам стреляют. Здесь везде стреляют". Тогда она ответила что-то такое, типа: "Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что ж, теперь, сидите". Это она своим родственникам такое ответила", - поделилась Стася.
Мать и дочь друг друга даже заблокировали в соцсетях
Но когда Стася увидела, что Егорова публикует фейки российской пропаганды о Буче, она не выдержала, и позвонила матери.
"Мне хотелось услышать, что она себе думает. Я просто кричала, она делала вид, что не понимает, что происходит. "А чего ты кричишь? Ты жива, с тобой все хорошо? Ну и все". У меня было опустошение. Но после этого у меня нет никаких иллюзий относительно этого", - прокомментировала Стася.
Ровинская предполагает, что ее матери за все эти пророссийские высказывания, вроде "фашистов и нацистов в Украине", могут платить.
Стася с мужем воспитывают троих детей: Эвана (2014), Энея (2016) и Эмму (2020).
Снежана Егорова с августа 2021-го года с тремя младшими детьми находится в Турции. Оттуда она регулярно публикует антиукраинские посты и видео, а ее каналы периодически блокируются и взламываются.
Впервые поддержку Путину она высказала еще в январе 2022-го. А накануне вторжения, 21 февраля она вновь поддержала врага, когда Кремлем был признан "ЛДНР". Женщина назвала президента РФ "героем нашего времени".
Егорова родила пятерых детей от двух браков. В 1992 году Егорова вышла замуж за режиссера Семена Горова (настоящая его фамилия - Егоров), от брака с ним родилось две дочери: Анастасия (1992) и Александра (1997). В 2006 году вышла замуж за актера и музыканта Антона Мухарского, в браке с которым родила сына Андрея (2006), дочь Арину (2010), сына Ивана (2012).
Ранее мы писали, что внуки обожательницы Путина Егоровой перешли на украинский язык.
Также сообщалось, что Стася Ровинская назвала ее "больше не человеком" после событий в Буче.