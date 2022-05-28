"Я попереджала, тепер сидіть": донька Єгорової про її реакцію на маленького онука в підвалі

Анастасія Ровінська, донька обожнювачки Путіна Сніжани Єгорової, шокувала відвертою розповіддю про матір. Телеведуча і мама трьох дітей каже, що з мамою теплих стосунків ніколи не було, але під час війни це перетворилося на ненависть.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Аліни Доротюк.

Коли Єгорова на початку року підтримала дії Путіна, Ровінська почала висловлюватися з публічною критикою в бік матері.

"Я попереджала, що буде війна, ви мені не повірили... Тепер, сидіть"

Стася каже, що після вторгнення вона з дітьми сиділа в укритті. Ведуча відправила відео матері, її син плакав, спав на підлозі. Відповідь матері шокувала.

"Я їй надіслала відео, кажу: "Ми зараз сидимо у підвалі, що ти кажеш, що по військовим об'єктам стріляють. Тут всюди стріляють". Тоді вона відповіла щось таке, типу: "Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що ж, тепер, сидіть". Це вона своїм родичам таке відповіла", - поділилася Стася.

Мати й донька одна одну навіть заблокували в соцмережах

Але коли Стася побачила, що Єгорова публікує фейки російської пропаганди про Бучу, вона не витримала, і подзвонила матері.

"Мені хотілося почути, що вона собі думає. Я просто кричала, вона робила вигляд, що не розуміє, що відбувається. "А чого ти кричиш? Ти жива, з тобою все добре? Ну і все". У мене було спустошення. Але після цього у мене немає жодних ілюзій стосовно цього", - прокоментувала Стася.

Ровінська припускає, що її матері за всі ці проросійські висловлювання, на кшталт "фашистів і нацистів в Україні", можуть платити.

Стася з чоловіком виховують трьох дітей: Евана (2014), Енея (2016) та Емму (2020).

Сніжана Єгорова з серпня 2021-го року з трьома меншими дітьми перебуває в Туреччині. Звідти вона регулярно публікує антиукраїнські пости й відео, а її канали періодично блокуються і зламуються.

Вперше підтримку Путіну вона висловила ще в січні 2022-го. А напередодні вторгнення, 21 лютого вона знову підтримала ворога, коли Кремлем було визнано "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".

Єгорова народила п'ятьох дітей від двох шлюбів. У 1992 році Єгорова вийшла заміж за режисера Семена Горова (справжнє його прізвище - Єгоров), від шлюбу з ним народилося дві доньки: Анастасія (1992) і Олександра (1997). У 2006 році вийшла заміж за актора і музиканта Антона Мухарського, у шлюбі з яким народила сина Андрія (2006), дочку Аріну (2010), сина Івана (2012).