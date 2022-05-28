"Я попереджала, тепер сидіть": донька Єгорової про її реакцію на маленького онука в підвалі
Анастасія Ровінська, донька обожнювачки Путіна Сніжани Єгорової, шокувала відвертою розповіддю про матір. Телеведуча і мама трьох дітей каже, що з мамою теплих стосунків ніколи не було, але під час війни це перетворилося на ненависть.
Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі Аліни Доротюк.
Коли Єгорова на початку року підтримала дії Путіна, Ровінська почала висловлюватися з публічною критикою в бік матері.
"Я попереджала, що буде війна, ви мені не повірили... Тепер, сидіть"
Стася каже, що після вторгнення вона з дітьми сиділа в укритті. Ведуча відправила відео матері, її син плакав, спав на підлозі. Відповідь матері шокувала.
"Я їй надіслала відео, кажу: "Ми зараз сидимо у підвалі, що ти кажеш, що по військовим об'єктам стріляють. Тут всюди стріляють". Тоді вона відповіла щось таке, типу: "Я усіх попереджала, що буде війна, ви мені не повірили. Що ж, тепер, сидіть". Це вона своїм родичам таке відповіла", - поділилася Стася.
Мати й донька одна одну навіть заблокували в соцмережах
Але коли Стася побачила, що Єгорова публікує фейки російської пропаганди про Бучу, вона не витримала, і подзвонила матері.
"Мені хотілося почути, що вона собі думає. Я просто кричала, вона робила вигляд, що не розуміє, що відбувається. "А чого ти кричиш? Ти жива, з тобою все добре? Ну і все". У мене було спустошення. Але після цього у мене немає жодних ілюзій стосовно цього", - прокоментувала Стася.
Ровінська припускає, що її матері за всі ці проросійські висловлювання, на кшталт "фашистів і нацистів в Україні", можуть платити.
Стася з чоловіком виховують трьох дітей: Евана (2014), Енея (2016) та Емму (2020).
Сніжана Єгорова з серпня 2021-го року з трьома меншими дітьми перебуває в Туреччині. Звідти вона регулярно публікує антиукраїнські пости й відео, а її канали періодично блокуються і зламуються.
Вперше підтримку Путіну вона висловила ще в січні 2022-го. А напередодні вторгнення, 21 лютого вона знову підтримала ворога, коли Кремлем було визнано "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".
Єгорова народила п'ятьох дітей від двох шлюбів. У 1992 році Єгорова вийшла заміж за режисера Семена Горова (справжнє його прізвище - Єгоров), від шлюбу з ним народилося дві доньки: Анастасія (1992) і Олександра (1997). У 2006 році вийшла заміж за актора і музиканта Антона Мухарського, у шлюбі з яким народила сина Андрія (2006), дочку Аріну (2010), сина Івана (2012).
Раніше ми писали, що онуки обожнювачки Путіна Єгорової перейшли на українську мову.
Також повідомлялося, що Стася Ровінська назвала її "більше не людиною" після подій в Бучі.