"Я поважаю жінок": Бійці 3-ї ОШБр дали відповідь хейтерам після своїх сексистських коментарів

Бійці 3-ї ОШБр відповіли хейтерам після звинувачень у сексизмі

Військові 3-ї ОШБр потрапили у гучний сексистський скандал через свою суб’єктивну думку з приводу користі жінок-військових на фронті, яку вони висловили на YouTube-шоу "Двіж".

Оскільки на чоловіків полилося багато хейту, мовчати їм немає сенсу, тому на звинувачення бійці бригади реагують по-різному.

Наприклад, Віктор Розовий написав у своєму профілі в соціальній мережі Х написав:

"Я поважаю жінок. Хто думає інакше, може піти н***й",- написав Розовий.

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А також військовий записав декілька stories в Instagram, з яких помітно, наскільки ця ситуація є неприємною для Віктора, але він все ж таки притримується власної думки та висміює весь хейт.

"Доброго дня, у мене є в підписниках професійні сексисти, з досвідом? Бо я сьогодні на новій роботі, я тепер працюю х********ю, не по своїй волі. Хочеться цей день провести якось цей день по-х********і, тому якщо є якісь поради, лайфхаки, пишіть", - сказав Віктор у першому відео.

Та на цьому висловлювання військового не завершилися, він продовжив свій спіч в такому ж настрої.

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"І ще питання, коли мені дадуть якийсь розряд по сексизму, ще якісь змагання, чемпіонати і з якою підготовкою мені можна взяти в них участь. Я розумію, що для когось ці питання можуть здаватися дурними, я просто сьогодні перший день х******ь і досвіду небагато, хочеться може навіть з кимось посваритись", - доповнив своє висловлювання комік.

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Реакція командира 3-ї ОШБр

Та Віктор не єдиний, хто відреагував на хейт. Його побратим і командир з-ї ОШБр Кухарчук у своєму Telegram-каналі також прокоментував ситуацію.

"А ще ми жартуємо про відірвані руки, ноги і свою найближчу подругу, Смерть.Вона, до речі, жіночого роду. Думав не писати нічого розлогого на цей рахунок, але почитав коментарі під дописами хворих дегенеративних спільнот, де інколи зустрічаються і негативні відгуки, на перший погляд, адекватних людей і вирішив таки висловити свою думку на цей рахунок", - почав Кухарчук.

Далі він вдався до історичного коріння та політичних питань, але крізь кілька абзаців свого допису таки дійшов до нагального питання сексизму.

"Тільки повний дегенерат міг побачити в гумористичному шоу, де люди стібуться з усього що можна ознаки дискримінації. Але хтось на цьому н******о прикурив.Та ви забули одну річ. Зараз війна і по законах військового часу будь-яка дискредитація підрозділів ЗСУ має каратись законом", - сказав чоловік.

"В моєму батальйоні заборонені будь-які формальні і неформальні стосунки між чоловіками і жінками. Це тому що є рівність перед підрозділом і якщо ти тут - виконуй свій обовʼязок, незалежно від того що в тебе між ніг. Так само як ми маємо жінок з Орденом за Мужність", - продовжив командир батальйону.

Чоловік додав, що військові діляться на два типи, одні слухають патріотичні рінгтони і носять шеврони з популярними написами, а є ті, хто з цього "угарає".

"Ми будемо угорати завжди і з усього. Навіть коли смерть дихатиме на наші напівживі окривавлені тіла ми запитаємо її : "чому від тебе перегаром тхне?" А тим, хто має сумнів у моїх словах, можу запропонувати варіант перевірити емпірично. Вривайтесь у третю штурмову. Або ідіть н***й", - підсумував Кухарчук свою думку.