"Моджахед загинув як воїн": чого встиг досягти герой України за життя

Данило Ляшук - молодий, відважний, сміивий та нестримний у своїх справедливих привах герой, життя якого, обірвалося 31 березня 2023 року. Але пам'ять про нього жива й досьогодні.

Про те, яким був Моджахед і що він встиг зробити за своє життя для України, озповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Вікіпедію і Telegram - канал "Danny Vendetty".

Герой України Моджахед

Він не мав українського коріння, але мав українську душу. Білорус, який був вірний Україні до самої смерті. Данило Ляшук - відважний український воїн, який з 2014 року боронив Україну та віддавав військовій справі всього себе.

Його життєвий шлях не був простим, оскільки майже весь час, його переслідувала війна. Все почалося з Криму, саме там Данило жив з 14 років і здобув освіту моряка у Севастополі.

Після анексії Криму у 2014 році воїн рішуче прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України.

Герой України Моджахед (фото: https://www.instagram.com/denivendetti)

Він був гарним молодим військовослужбовцем, його не зупиняв ані арешт, який тривав з 2015 по 2021 рік, ані поранення та численні операції. Він воїн, який віддано йшов у битви за волю країни і народу.

Ляшук ніколи не стояв осторонь і завжди сміливо йшов на захист. Але його життя обірвалося у ніч 31 березня 2022 року в бою під Бахмутом.

Бійця вирішили провести в останній шлях без зайвого інформаційного шуму, дотримуючись традицій ісламу, якому до своєї останньої години був вірний Данило Ляшук.

Пам’ять про Моджахеда

Сьогодня бійцю могло б виповнитися 28 років, але його життя різко обірвалося у запеклій боротьбі за Бахмут. Проте героїзм та жагу до звільнення Моджахеда запам’ятали всі, хто колись був з ним знайомий. Побратими згадують його з гордістю, подякою та жалобою.

"Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми усі будемо пам'ятати тебе вічно", - йдеться в повідомленні в офіційному телеграм-каналі бійця.

"Всі, хто тебе знав - знають, що ти був дуже доброю, відважною та щирою людиною, з власною честю. Ти був справжнім воїном, не дивлячись на два важких поранення за час повномасштабної ти знов повернувся на передову. Ти мені завжди казав, що найстрашніше для тебе - це випасти зі строю. Зараз ти в ньому навічно", - написав Лачен після смерті Моджахеда у своєму блозі

Герой України Моджахед (фото: https://www.instagram.com/denivendetti)