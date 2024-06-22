"Я плакав". Зірка "Х-Фактору" зізнався, чому більше не працює у команді Вєрки Сердючки

Чому Дмитро Волканов більше не працює у команді Данилка

Зі слів молодого виконавця, коли почалася повномасштабна війна, певний час у колективу не було роботи.

Грошей у Дмитра не було, а просити допомоги у Данилка він не хотів, тож прийняв рішення переїхати до Львова.

"Це був був для мене якийсь новий виклик. Тобто я розумів, що зараз роботи не буде в колективі. Майже минуло півроку після початку війни, коли відбулася перша робота (концерт Вєрки Сердючки, - прим.ред). Але мені ці півроку треба було чимось займатися, платити за квартиру, яку я знімав на Печерську", - поділився Волканов.

Дмитро Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Після того, як артист приїхав до Львова, він вирішив влаштуватися офіціантом у піцерію. Про цей досвід згадувати йому неприємно.

"Я плакав. Торгівельний центр "Вікторія Гарден", Львів, другий вихід, я як зараз пам'ятаю. Я вийшов, сів і думаю: "Ну це якесь просто… вчора ти нібито десь там літав, сьогодні ти вже тут, на землі, біля цього торгівельного центру сидиш і ридаєш", - розповів Дмитро.

"Я прийшов влаштовуватися на роботу, Я хочу отримати цю можливість і людина тебе ставить в таке становище, що ти відчуваєш себе якимось непотрібом. Керівник закладу бачив, що мені важко, і він прямо знущався", - додав Волков.

Не витримавши тиску керівника, колишній учасник шоу-балету Вєрки Сердючки вирішив звідти втекти.

Повернення у колектив Вєрки Сердючки

Через деякий час Дмитру зателефонували з університету, де він навчався, і попросили приїхати до Києва, щоб забрати диплом.

Тоді співак зателефонував Андрію Данилку і запропонувати зустрітися. На що той радо погодився.

"Ми сиділи біля Золотих Воріт, недалеко є ресторан, ми відсвяткували і він мені повідомив, що концертна діяльність відновлюється", - пригадав артист.

Данилко, каже виконавець, запропонував йому повернутися у колектив.

Дмитро Волканов у костюмі кролика (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Після цього Волканов прийняв рішення відновити співпрацю з Вєркою Сердючкою. Тривала вона вісім місяців.

Вдруге фіналіст "Х-Фактору" пішов з команди Данилка через бажання зайнятися розвитком власної творчості.

Спочатку Андрій несерйозно поставився до пісень, які писав учасник його шоу-балету, однак згодом почав підримувати хлопця в його починаннях.

"Я показував йому якісь пісні, він мені казав: "відсутність відповіді теж відповідь". А в той період, після пісні "Намалюю на папері", я почав дуже активно писати і він став звертати на це увагу. Цим самим дав мені зрозуміти, що це може бути непогано і є до чого вчитися", - розповів Дмитро.

Підтримка Данилка і позитивні реакції на його творчість у соцмережах стали мотивацією для молодого виконавця продовжувати писати пісні.