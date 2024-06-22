"Я плакал". Звезда "Х-Фактора" признался, почему больше не работает в команде Верки Сердючки

Почему Дмитрий Волканов больше не работает в команде Данилко

По словам молодого исполнителя, когда началась полномасштабная война, некоторое время у коллектива не было работы.

Денег у Дмитрия не было, а просить помощи у Данилко он не хотел, поэтому принял решение переехать во Львов.

"Это был для меня какой-то новый вызов. То есть я понимал, что сейчас работы не будет в коллективе. Почти прошло полгода после начала войны, когда состоялась первая работа (концерт Верки Сердючки, - прим.ред). Но мне эти полгода надо было чем-то заниматься, платить за квартиру, которую я снимал на Печерске", - поделился Волканов.

Дмитрий Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

После того, как артист приехал во Львов, он решил устроиться официантом в пиццерию. Об этом опыте вспоминать ему неприятно.

"Я плакал. Торговый центр "Виктория Гарден", Львов, второй выход, я как сейчас помню. Я вышел, сел и думаю: "Ну это какое-то просто... вчера ты якобы где-то там летал, сегодня ты уже здесь, на земле, возле этого торгового центра сидишь и рыдаешь", - рассказал Дмитрий.

"Я пришел устраиваться на работу, я хочу получить эту возможность и человек тебя ставит в такое положение, что ты чувствуешь себя каким-то отщепенцем. Руководитель заведения видел, что мне тяжело, и он прямо издевался", - добавил Волков.

Не выдержав давления руководителя, бывший участник шоу-балета Верки Сердючки решил оттуда сбежать.

Возвращение в коллектив Верки Сердючки

Через некоторое время Дмитрию позвонили из университета, где он учился, и попросили приехать в Киев, чтобы забрать диплом.

Тогда певец позвонил Андрею Данилко и предложить встретиться. На что тот с радостью согласился.

"Мы сидели возле Золотых Ворот, недалеко есть ресторан, мы отпраздновали и он мне сообщил, что концертная деятельность возобновляется", - вспомнил артист.

Данилко, говорит исполнитель, предложил ему вернуться в коллектив.

Дмитрий Волканов в костюме кролика (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

После этого Волканов принял решение возобновить сотрудничество с Веркой Сердючкой. Длилось оно восемь месяцев.

Во второй раз финалист "Х-Фактора" ушел из команды Данилко из-за желания заняться развитием собственного творчества.

Сначала Андрей несерьезно отнесся к песням, которые писал участник его шоу-балета, однако впоследствии начал поддерживать парня в его начинаниях.

"Я показывал ему какие-то песни, он мне говорил: "отсутствие ответа тоже ответ". А в тот период, после песни "Нарисую на бумаге", я начал очень активно писать и он стал обращать на это внимание. Этим самым дал мне понять, что это может быть неплохо и есть к чему учиться", - рассказал Дмитрий.

Поддержка Данилко и положительные реакции на его творчество в соцсетях стали мотивацией для молодого исполнителя продолжать писать песни.