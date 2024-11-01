"Я облажався!" Чоловік зробив жінці пропозицію після 10 років стосунків і був шокований відповіддю

Чоловік поділився у своєму акаунті сумною історією про те, що кохана жінка не захотіла стати його дружиною після 10 років стосунків.

"Вчора я зробив пропозицію своїй дівчині, з якою я був 10 років, і вона відмовила, тому що я надто довго це робив", - написав він.

Він додав, що був дуже схвильований, зробив пропозицію, простягнув їй каблучку. А його кохана в цей момент виглядала так, ніби збиралася заплакати.

"Тоді вона сказала: "Вибач. Я не думаю, що нам варто одружуватися". Я запитав її чому, і вона відповіла: "Я завжди буду тією дівчиною, для якої тобі знадобилося 10 років, аби вирішити, чи я можу стати дружиною. Я не знаю, як бути щасливою у такій реальності. Я справді облажався. Тепер жінка, яку я кохаю, не хоче бути моєю дружиною. Я не знаю, що мені робити", - написав розгублений чоловік.

Він пояснив, що не поспішав з одруженням, бо боровся з тривожністю та розладом ADHD (це дефіцит уваги та гіперактивність). І саме його кохана вмовила його піти на терапію, аби впоратися з проблемами зі здоров'ям.

Терапія йому допомогла і він відчув себе достатньо сильним, щоб зробити важливий крок до потужних змін у житті.

"Я нарешті відчув, що здатен самостійно керувати своїм життям і нарешті став достатньо дорослим, аби одружитися. Зробив пропозицію на нашу 10 річницю - і ось ми тут", - пише він.

Реакція коментаторів була неоднозначною. Хтось почав співчувати чоловікові та вказував, що у кожної пари свій шлях до весілля, а деякі - засудили його дії та чітко вказали, що він дійсно облажався.