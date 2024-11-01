"Я облажался!" Мужчина сделал женщине предложение после 10 лет отношений и был шокирован ответом

Мужчина поделился в своем аккаунте печальной историей о том, что любимая женщина не захотела стать его женой после 10 лет отношений.

"Вчера я сделал предложение своей девушке, с которой я был 10 лет, и она отказала, потому что я слишком долго это делал", - написал он.

Он добавил, что был очень взволнован, сделал предложение, протянул ему кольцо. А его любимая в этот момент выглядела так, будто собиралась заплакать.

"Тогда она сказала: "Извини. Я не думаю, что нам стоит жениться". Я спросил ее почему, и она ответила: "Я всегда буду той девушкой, для которой тебе понадобилось 10 лет, чтобы решить, могу ли я стать женой. Я не знаю, как быть счастливым в такой реальности. Я действительно облажался. Теперь женщина, которую я люблю, не хочет быть моей женой. Я не знаю, что мне делать", - написал растерянный мужчина.

Он объяснил, что не спешил с женитьбой, потому что боролся с тревожностью и расстройством ADHD (это дефицит внимания и гиперактивность). И именно его возлюбленная уговорила его пойти на терапию, чтобы справиться с проблемами со здоровьем.

Терапия ему помогла, и он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы сделать важный шаг к мощным изменениям в жизни.

"Я наконец почувствовал, что способен самостоятельно управлять своей жизнью и наконец стал достаточно взрослым, чтобы жениться. Сделал предложение на нашу 10-ю годовщину - и вот мы здесь", - пишет он.

Реакция комментаторов была неоднозначной. Кто-то начал сочувствовать мужчине и сказал, что у каждой пары свой путь к свадьбе, а некоторые осудили его действия и четко указали, что он действительно облажался.