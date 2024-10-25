Чекали майже 10 років: дві дівчини влаштували витончену та брудну помсту коханці батька
Дві молоді жінки так жахливо помстилися коханці свого батька, що опинилися у тюрмі. Вони спланували дуже витончений, але брудний акт помсти та зруйнували життя іншій людині.
Який спосіб помститися вони обрали для коханки батька, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Guardian.
Жінка отримала справжній шок, коли виявила, що її оголені фото з'явилися на сайті з пропозицією ескорт-послуг та оголошенням, що вона готова на секс всього за 5 фунтів (267 гривень).
І найгірше - в оголошенні був вказаний номер телефона чоловіка жертви, якого засипали дзвінками від збоченців, що хотіли зайнятися сексом с його дружиною.
Крім фото в інтернеті були також опубліковані принизливі коментарі, а ще цілу купу фото було відправлено чоловікові жінки.
Після ретельного розслідування з'ясувалося, що усе це було спланованим актом помсти - за те, що ця жінка мала короткий роман з містером Брауном у 2012 році.
Вони разом працювали у поліції, коли в них почався роман, але дуже швидко вони зрозуміли, що зробити помилку та розійшлися, кожен залишився у своєму шлюбі.
Сара Браун знайшла у свого чоловіка Джеффа інтимні фотографії та відео молодої жінки тільки у 2015 році. Вона відчула гнів та бажання помститися.
Тоді вона разом зі своїми доньками, 24-річною Елеонор Браун та Софі, яка була бувшою поліцейською, придумала поступовий план, на втілення кого пішло декілька років. Вони захотіли повністю зруйнувати життя жінки.
Джефф Браун (фото: Фото: поліція Західного Йоркширу)
У 2022 році Елеонор побачила, що чоловік батькової коханки відкрив свій бізнес, який набирав оберти. А сама жертва теж пішла вгору. Спочатку на них посипалися образливі коментарі, згодом чоловік жертви отримав фото та відео, а потім все це з'явилося на сторінках соцмереж та сайті ескорт-послуг.
Ще якийсь час пішов на розслідування справи, а згодом й на суд. На суді жертва зізналася, що слова про "насильство" навіть й близько не передають її почуття та те, що з нею сталося. Бо фото та відео поступово почали поширюватися на різних сайтах та у соціальних мережах.
"Мені важко повірити, що жінка може зробити таке з іншою жінкою. Я боюся того, на що ще здатна ця сімейка Браун", - сказала вона на суді.
Чоловік жертви також висловився: "Елеонор та її сестра були дуже розчаровані цим коротким романом батька, але мені незрозуміло, чому вони завзято намагалися зруйнувати життя та бізнес моєї дружини".
Елеонор та Сара Браун, а також їх мати Софі (Фото: поліція Західного Йоркширу)
Донці жертви Елеонор Браун сказала наступне: "Я подбаю про те, щоб вашій мамі ніколи не дозволили забути, що вона зробила з моєю родиною".
Суд Лідса засудив Елеонор Браун на три роки після того, як вона зізналася у двох пунктах розголошення приватних зображень. Суддя Алекс Менар назвав її жорсткі дії "мстивою, егоїстичною образою" і сказав, що її ставлення після арешту показало, що вона була абсолютно невибачливою, повністю позбавленою будь-якого морального компасу, а відсутність у неї докорів сумління була приголомшливою.
Сару Браун біло довічно відсторонено від роботи в поліції після того, як взнали про її участь у цій справі. Їхня мати Софі була визнана винною в грубій неправомірній поведінці, а Елеонор доведеться відбути покарання у вигляді трьох років в колонії.
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