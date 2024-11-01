"Я облажався!" Чоловік зробив жінці пропозицію після 10 років стосунків і був шокований відповіддю
Пари, які багато років живуть разом та не оформлюють стосунки, мають переважно тільки два шляхи - одружитися та жити щасливо або поставити крапку та починати все заново, з іншою людиною. Чоловік обрав перший варіант, але його кохана раптом відповіла відмовою на його пропозицію одружитися. Що ж вона йому сказала?
Чому жінка відмовилася стати дружиною після 10 років стосунків та як вона пояснила своє рішення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reddit.
Чоловік поділився у своєму акаунті сумною історією про те, що кохана жінка не захотіла стати його дружиною після 10 років стосунків.
"Вчора я зробив пропозицію своїй дівчині, з якою я був 10 років, і вона відмовила, тому що я надто довго це робив", - написав він.
Він додав, що був дуже схвильований, зробив пропозицію, простягнув їй каблучку. А його кохана в цей момент виглядала так, ніби збиралася заплакати.
"Тоді вона сказала: "Вибач. Я не думаю, що нам варто одружуватися". Я запитав її чому, і вона відповіла: "Я завжди буду тією дівчиною, для якої тобі знадобилося 10 років, аби вирішити, чи я можу стати дружиною. Я не знаю, як бути щасливою у такій реальності. Я справді облажався. Тепер жінка, яку я кохаю, не хоче бути моєю дружиною. Я не знаю, що мені робити", - написав розгублений чоловік.
Він пояснив, що не поспішав з одруженням, бо боровся з тривожністю та розладом ADHD (це дефіцит уваги та гіперактивність). І саме його кохана вмовила його піти на терапію, аби впоратися з проблемами зі здоров'ям.
Терапія йому допомогла і він відчув себе достатньо сильним, щоб зробити важливий крок до потужних змін у житті.
"Я нарешті відчув, що здатен самостійно керувати своїм життям і нарешті став достатньо дорослим, аби одружитися. Зробив пропозицію на нашу 10 річницю - і ось ми тут", - пише він.
Реакція коментаторів була неоднозначною. Хтось почав співчувати чоловікові та вказував, що у кожної пари свій шлях до весілля, а деякі - засудили його дії та чітко вказали, що він дійсно облажався.
- Чому ви так довго чекали?
- Якщо після 5 або 7 років у стосунках нічого нового не відбувається, не розвивається, не міняється, то це змушує подумати, чи варто таким стосункам бути.
- Ваша відповідь повинна була бути такою: "Я завжди знав, що ти маєш стати моєю дружиною, але мені знадобилося 10 років, щоб я міг стати тобі достойним чоловіком".
- Якщо ви познайомилися в 16 років і чекали до 26, то 10 років - це більш ніж доречний час для очікування. Але якщо тобі вже 40, то вона була права…
- Ви забули визнавати її почуття щодо цього. Ви не облажалися, коли спитали, а облажалися, коли вона припинила підіймати цю тему.
- Схоже, що 10 років - лише одна з причин, може вона вже деякий час думала про розрив і навіть збиралася піти. Це справді надто довго, щоб хтось чекав.
- Вам було байдуже, чому вона перестала вас питати про шлюб. Ви просто чекали, коли вам стане комфортно. І бачили її просто дівчиною, коли вона хотіла бути дружиною. Вона прийняла своє місце у вашому житті та перестала вас бачити майбутнім чоловіком.
- Ми з моїм партнером разом уже 10 років, і, на жаль, я цілком розумію почуття вашої дівчини. Я б не відповіла "так", якби він от зараз зробив пропозицію.
- Нічого, з наступною дівчиною ти впораєшся значно швидше.
- Чесно кажучи, я не відчувала б себе вдячною, коханою чи бажано, якби мій хлопець зробив би нарешті пропозицію через 10 років.
- Їй тепер 38 років і ти забрав у неї все - молодість, можливість мати дітей без проблем. Ти змусив її відчути, що вона негідна тебе, списуючи все на хвороби. Вона вже налагодила своє життя і тепер ти хочеш, щоб вона все пробачила і зруйнувала все, що у неї вже є?
- Десять років? Мій відрізок був 2 роки. Якщо за цей час у стосунках нічого не вийшло, то вже і не буде.
- Ти змарнував свої і її 10 років. У тебе було стільки шансів і ти всі втратив.
- Шлюб не настільки важливий. Ми з партнером разом вже 8 років і я згодна, що ми ніколи не одружимося. Я насправді цього не хочу. Це не означає, що я не хочу бути з ним, але я не хочу одружуватися. Ми досягли того віку, коли це вже не входить до наших планів. Але це не означає, що ми не любимо одне одного і не хочемо бути партнерами.
Раніше ми писали про те, що жінка доглядала паралізованого чоловіка 6 років, а коли він одужав - він кинув її та одружився з іншою.
А ще розповідали про те, що дві сестри влаштували витончену помсту коханці батька через 10 років.