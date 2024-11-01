"Я облажался!" Мужчина сделал женщине предложение после 10 лет отношений и был шокирован ответом
Пары, много лет живущие вместе и не оформляющие отношения, имеют преимущественно только два пути - жениться и жить счастливо или поставить точку и начинать все заново, с другим человеком. Мужчина выбрал первый вариант, но его возлюбленная вдруг ответила отказом на его предложение жениться. Что она ему сказала?
Почему женщина отказалась стать женой после 10 лет отношений и как она объяснила свое решение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reddit.
Мужчина поделился в своем аккаунте печальной историей о том, что любимая женщина не захотела стать его женой после 10 лет отношений.
"Вчера я сделал предложение своей девушке, с которой я был 10 лет, и она отказала, потому что я слишком долго это делал", - написал он.
Он добавил, что был очень взволнован, сделал предложение, протянул ему кольцо. А его любимая в этот момент выглядела так, будто собиралась заплакать.
"Тогда она сказала: "Извини. Я не думаю, что нам стоит жениться". Я спросил ее почему, и она ответила: "Я всегда буду той девушкой, для которой тебе понадобилось 10 лет, чтобы решить, могу ли я стать женой. Я не знаю, как быть счастливым в такой реальности. Я действительно облажался. Теперь женщина, которую я люблю, не хочет быть моей женой. Я не знаю, что мне делать", - написал растерянный мужчина.
Он объяснил, что не спешил с женитьбой, потому что боролся с тревожностью и расстройством ADHD (это дефицит внимания и гиперактивность). И именно его возлюбленная уговорила его пойти на терапию, чтобы справиться с проблемами со здоровьем.
Терапия ему помогла, и он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы сделать важный шаг к мощным изменениям в жизни.
"Я наконец почувствовал, что способен самостоятельно управлять своей жизнью и наконец стал достаточно взрослым, чтобы жениться. Сделал предложение на нашу 10-ю годовщину - и вот мы здесь", - пишет он.
Реакция комментаторов была неоднозначной. Кто-то начал сочувствовать мужчине и сказал, что у каждой пары свой путь к свадьбе, а некоторые осудили его действия и четко указали, что он действительно облажался.
- Почему вы так долго ждали?
- Если после 5 или 7 лет в отношениях ничего нового не происходит, не развивается, не меняется, это заставляет подумать, стоит ли таким отношениям быть.
- Ваш ответ должен был быть таким: "Я всегда знал, что ты должен стать моей женой, но мне понадобилось 10 лет, чтобы я мог стать тебе достойным мужем".
- Если вы познакомились в 16 лет и ждали до 26, то 10 лет - это более чем уместное время для ожидания. Но если тебе уже 40, то она была права…
- Вы забыли признавать ее чувства на этот счет. Вы не облажались, когда спросили, а облажались, когда она перестала поднимать эту тему.
- Похоже, что 10 лет - только одна из причин, может она уже некоторое время думала о разрыве и даже собиралась уйти. Это действительно слишком долго, чтобы кто-то ждал.
- Вам было безразлично, почему она перестала вас спрашивать о браке. Вы просто ждали, когда вам станет комфортно. И видели ее просто девушкой, когда она желала быть женой. Она приняла свое место в вашей жизни и перестала вас видеть будущим мужчиной.
- Мы с моим партнером вместе уже 10 лет, и, к сожалению, я полностью понимаю чувство вашей девушки. Я бы не ответила "да", если бы он сейчас сделал предложение.
- Ничего, со следующей девушкой ты справишься гораздо быстрее.
- Честно говоря, я не чувствовала бы себя благодарной, любимой или желательно, если бы мой парень сделал наконец предложение через 10 лет.
- Ей теперь 38 лет и ты забрал у нее все - молодость, возможность иметь детей без проблем. Ты заставил ее почувствовать, что она недостойна тебя, списывая все болезни. Она уже наладила свою жизнь, и теперь ты хочешь, чтобы она все простила и разрушила все, что у нее уже есть?
- Десять лет? Мой отрезок был 2 года. Если за это время в отношениях ничего не вышло, то уже не будет.
- Ты упустил свои и ее 10 лет. У тебя было столько шансов, и ты все потерял.
- Брак не столь важен. Мы с партнером вместе уже 8 лет и я согласна, что мы никогда не поженимся. Я на самом деле этого не хочу. Это не значит, что я не хочу быть на нем, но я не хочу жениться. Мы достигли того возраста, когда это уже не входит в наши планы. Но это не значит, что мы не любим друг друга и не хотим быть партнерами.
Раньше мы писали, что женщина ухаживала за парализованным мужчиной 6 лет, а когда он выздоровел - он бросил ее и женился на другой.
А еще рассказывали, что две сестры устроили изящную месть любовнице отца спустя 10 лет.