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"Я нічого не загубив". Бакланов зі "Спіймати Кайдаша" вперше прокоментував розлучення з Цимбалару

Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Григорій Бакланов, відомий багатьом за роллю Лавріна в серіалі "Спіймати Кайдаша", вперше прокоментував розлучення з дружиною, акторкою Анастасією Цимбалару.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для CK.Life.

Деталі

Зі слів Бакланова, причина їхнього з Анастасією розлучення пов'язана не з акторською діяльністю, а проблемами особистого характеру.

На питання журналістки, чи працює він з психологом через розрив з Цимбалару, відповідає, що немає такої необхідності, адже він "нічого не загубив".

"Я не втратив близьку людину. Вона є. Вона жива, слава Богу, все добре. Просто такий період і життя йде, я рухаюся далі. Я нічого не загубив", - прокоментував Григорій.

Також він зізнався, що з колишньою продовжує підтримувати зв'язок.

А ось від відповіді про те, чи є у нього нові стосунки або симпатія, артист ухилився.

 

Нагадаємо, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" і акторка "Папіка-2" були разом 10 років, 2 з яких - в офіційному шлюбі.

Про завершення їхньої історії кохання знаменитості повідомили у спільному Instagram-дописі у березні цього року.

Колишні закохані опублікували чорно-білу фотографію і написали, що у кожного з них починається своя нова історія. Причину розриву стосунків актори не стали виносити на публіку.

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