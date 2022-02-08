"Я ничего плохого не сделал!" В Харькове учительница повалила ученика на парту (видео) 

Инцидент произошел в школе №77, а отличилась учительница английского языка.

Как видно на ролике, молодой педагог с маской на подбородке ведет школьника за руку через весь класс к "лобному месту" - к передним партам около стола учителя, а мальчик в это время жалобно говорит: "Я ничего плохого не сделал!"

Другие ученики в это время восклицают: "Она его пыталась душить!"

Учитель повышала голос на школьника, спрашивая - где он сидит, а затем прижала боком к парте, держа за предплечье, склонилась над ним и продолжала отчитывать.

Видео: в Харькове учительница отличилась, "воспитывая" ученика

Реакция сети

Пользователи сети отреагировали на ситуацию неоднозначно. Некоторые высказывают мнение, что такие меры учитель не имела права применять, другие же наоборот становятся на защиту педагога и утверждают, что ученики порой срывают уроки, а потом включают телефоны, чтобы снять на видео реакцию возмущенного учителя.