"Я ничего плохого не сделал!" В Харькове учительница повалила ученика на парту (видео) 

В школе Харькова учитель стала распускать руки, проводя "воспитательные мероприятия" с одним из учеников, наклонила его на парту и стала придавливать, держа за предплечье. Поведение педагога в классе сняли на видео дети, после чего кадры попали в сеть.
Кадры опубликованы на Facebook-странице "Х.Харьков".
Инцидент произошел в школе №77, а отличилась учительница английского языка.
Как видно на ролике, молодой педагог с маской на подбородке ведет школьника за руку через весь класс к "лобному месту" - к передним партам около стола учителя, а мальчик в это время жалобно говорит: "Я ничего плохого не сделал!"
Другие ученики в это время восклицают: "Она его пыталась душить!"
Учитель повышала голос на школьника, спрашивая - где он сидит, а затем прижала боком к парте, держа за предплечье, склонилась над ним и продолжала отчитывать.
Видео: в Харькове учительница отличилась, "воспитывая" ученика
Пользователи сети отреагировали на ситуацию неоднозначно. Некоторые высказывают мнение, что такие меры учитель не имела права применять, другие же наоборот становятся на защиту педагога и утверждают, что ученики порой срывают уроки, а потом включают телефоны, чтобы снять на видео реакцию возмущенного учителя.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика, а после громкого скандала - уволилась.
Также мы писали о том, что перед этим под Винницей директор ударил ученика по голове, потому что тот перешептывался во время урока.