На Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика. Скандал привел к увольнению

На Закарпатье школьная учительница младших классов на уроке математики кричала на ученика, унижала и била рукой по голове из-за того, что мальчик не мог решить задачу у доски. Такую экзекуцию сняли на телефон одноклассники, и кадры в сети вызвали массу возмущений... и после громкого скандала педагог написала заявление об увольнении.

Видео инцидента на уроке опубликовал Иосиф Бережанский в Facebook в группе " Раховский район ".

Неправильные ответы ребенка сильно раздражали учительницу, а слезы после пинков и оплеух злили педагога еще больше.

Математичка унижала ученика на глазах у всего класса, ругалась и распускала руки, и не переставала его громко отчитывать, даже когда мальчик не выдержал и заплакал.

Видео: учитель математики унижала и била ученика на уроке на Закарпатье

В комментариях пользователи сети уточняют, что инцидент произошел в школе в селе Верхнее Водяное Великобучковской ОТГ.

Реакция сети

На такой способ прививания знаний многие отреагировали крайне негативно, и посыпались возмущенные высказывания в адрес агрессивной учительницы, а также люди высказывают предположение, что ребенок может получить психологическую травму из-за подобных непедагогических методик.

"Горькая реальность настоящего! 80% таких, потому что дипломированная молодежь, выпускники пед. ЗВО на заработках... потому что... 1. Нет места в школах! 2. И многих не устраивает зарплата! (хотя, здесь не все так плохо). Относительно видео... Да, дети есть разные, а математика - вообще по силам единицам! Учительница выбрала самый простой и самый неадекватный метод, право на который ей никто не давал!!! Важно, чтобы родители после увиденного не молчали и оспаривали действия учителя в суде! Я бы поступила так! (и это при том, что я сама преподаватель). Для меня всегда существует одна сверхважная фраза: "Дети которых мы учим, это чьи-то дети, они такие же дети, как и нам наши родные!"

"Боже мой, как страшно смотреть на такое видео, как можно так ребенка бить, обзывать. Он золотой, что знал и то забыл, мне кажется, что таким учителям уже не место в школе, надо идти лечить нервы".

"Учительница неадекват, с такими нервами детей многому не научит, должна обратиться к психологу и закончить свою профессию как можно скорее!"

"Надо с этим видео идти сразу в отдел образования".

Не первый эпизод

Кроме того, еще одна женщина в комментах рассказала, что эта учительница позволяла себе писать на лбу ее ребенка таблицу умножения, а жалобы директору на такое поведение работника школы не дали результата.

Фото: скрин комментов facebook.com/groups / Рахівський район (купи/продай,blablacar,або просто запитай)

Учительница после скандала уволилась

После публикации скандального видео, снятого четвероклассниками, и резонанса 62-летняя учительница математики написала объяснительную записку, а также заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом рассказала директор департамента образования, науки молодежи и спорта Закарпатской области Марьяна Марусинец в комментарии изданию "Перший.com.ua".

Чиновник отметила, что в департаменте создана комиссия, которая изучает все обстоятельства инцидента.

"У преподавательницы довольно хорошая характеристика, раньше в таких ситуациях замечена не была. Сейчас мы выясняем был это лишь один случай или такое поведение для нее характерно", - заявила Марусинец.

Журналистам также стало известно, что мать школьника из этого видео никаких претензий к преподавательнице не имеет.

В понедельник, 24 января, пройдет заседание комиссии с участием мамы ученика, учительницы, директора школы и полиции.