"Я нічого поганого не зробив!" У Харкові вчителька повалила учня на парту (відео) 

Інцидент стався в школі № 77, а відзначилася вчителька англійської мови.

Як видно на ролику, молодий педагог з маскою на підборідді веде школяра за руку через весь клас до "лобного місця" - до передніх парт біля столу вчителя, а хлопчик в цей час жалібно каже: "Я нічого поганого не зробив!"

Інші учні в цей час вигукують: "вона його намагалася душити!"

Учитель підвищувала голос на школяра, питаючи - де він сидить, а потім притиснула боком до парти, тримаючи за передпліччя, схилилася над ним і продовжувала відчитувати.

Відео: у Харкові вчителька відзначилася, "виховуючи" учня

Реакція мережі

Користувачі мережі відреагували на ситуацію неоднозначно. Деякі висловлюють думку, що такі заходи вчитель не мала права застосовувати, інші ж навпаки стають на захист педагога і стверджують, що учні часом зривають уроки, а потім включають телефони, щоб зняти на відео реакцію обуреного вчителя.