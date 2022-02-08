"Я ничего плохого не сделал!" В Харькове учительница повалила ученика на парту (видео)
В школе Харькова учитель стала распускать руки, проводя "воспитательные мероприятия" с одним из учеников, наклонила его на парту и стала придавливать, держа за предплечье. Поведение педагога в классе сняли на видео дети, после чего кадры попали в сеть.
Кадры опубликованы на Facebook-странице "Х.Харьков".
Инцидент произошел в школе №77, а отличилась учительница английского языка.
Как видно на ролике, молодой педагог с маской на подбородке ведет школьника за руку через весь класс к "лобному месту" - к передним партам около стола учителя, а мальчик в это время жалобно говорит: "Я ничего плохого не сделал!"
Другие ученики в это время восклицают: "Она его пыталась душить!"
Учитель повышала голос на школьника, спрашивая - где он сидит, а затем прижала боком к парте, держа за предплечье, склонилась над ним и продолжала отчитывать.
Видео: в Харькове учительница отличилась, "воспитывая" ученика
Реакция сети
Пользователи сети отреагировали на ситуацию неоднозначно. Некоторые высказывают мнение, что такие меры учитель не имела права применять, другие же наоборот становятся на защиту педагога и утверждают, что ученики порой срывают уроки, а потом включают телефоны, чтобы снять на видео реакцию возмущенного учителя.
- Она максимально лайтово все делает. А пи**юки срывают уроки и снимают каждый шаг учителя, высылая все это родителям.
- Ой, прям распускает. По-моему, просто в чувства приводит непослушного! Карательное образование, прям совком запахло.
- Последний день отработала
- А ничего, когда на уроках деточки посылают учителей на три веселых буквы?
- А предысторию можно? Она ж его не просто так в себя начала приводить
- Она же его не послала, просто спросила "где ты сидишь?" и отвела к месту и все. В чем заключается плохое обращение?
- Ну нет, трогать ребенка, причинять ему физический вред, даже такой - неправильно. Что бы не сделал - пускай вызывают родителей и они уже проводят беседу. Так несколько раз вызовут и я думаю родители сами приведут (ребенка) в чувства.
- У нас при учителе попробовали бы только со своих мест встать и такой балаган устроить. А тут какой-то хаос происходит
- Надеюсь ее уволят как минимум
- Так с ними и надо, по другому не понимают...
Ранее сообщалось, что на Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика, а после громкого скандала - уволилась.
Также мы писали о том, что перед этим под Винницей директор ударил ученика по голове, потому что тот перешептывался во время урока.