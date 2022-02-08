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"Я нічого поганого не зробив!" У Харкові вчителька повалила учня на парту (відео) 

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Харків, Вівторок 08 лютого 2022 18:49
"Я нічого поганого не зробив!" У Харкові вчителька повалила учня на парту (відео)  Колаж РБК-Україна: у харківській школі вчителька стала розпускати руки, виховуючи учня
Автор: Володимир Костирін

У школі Харкова вчитель стала розпускати руки, проводячи "виховні заходи" з одним з учнів, нахилила його на парту і стала придавлювати, тримаючи за передпліччя. Поведінку педагога в класі зняли на відео діти, після чого кадри потрапили в мережу.

Кадри опубліковані на Facebook-сторінці "Х. Харків".

Інцидент стався в школі № 77, а відзначилася вчителька англійської мови.

Як видно на ролику, молодий педагог з маскою на підборідді веде школяра за руку через весь клас до "лобного місця" - до передніх парт біля столу вчителя, а хлопчик в цей час жалібно каже: "Я нічого поганого не зробив!"

Інші учні в цей час вигукують: "вона його намагалася душити!"

Учитель підвищувала голос на школяра, питаючи - де він сидить, а потім притиснула боком до парти, тримаючи за передпліччя, схилилася над ним і продовжувала відчитувати.

Відео: у Харкові вчителька відзначилася, "виховуючи" учня

Реакція мережі

Користувачі мережі відреагували на ситуацію неоднозначно. Деякі висловлюють думку, що такі заходи вчитель не мала права застосовувати, інші ж навпаки стають на захист педагога і стверджують, що учні часом зривають уроки, а потім включають телефони, щоб зняти на відео реакцію обуреного вчителя.

  • Вона максимально лайтово все робить. А пі**юки зривають уроки і знімають кожен крок вчителя, висилаючи все це батькам.
  • Ой, прям розпускає. На мою думку, просто в почуття приводить неслухняного! Каральна освіта, прям совком запахло.
  • Останній день відпрацювала
  • А нічого, коли на уроках діточки посилають вчителів на три веселих букви?
  • А передісторію можна? Вона ж його не просто так в себе почала приводити
  • Вона ж його не послала, просто запитала "де ти сидиш?" і відвела до місця і все. У чому полягає погане поводження?
  • Ну ні, чіпати дитину, завдавати йому фізичну шкоду, навіть таку - неправильно. Що б не зробив - нехай викликають батьків і вони вже проводять бесіду. Так кілька разів викличуть і я думаю батьки самі приведуть (дитину) до тями.
  • У нас при вчителі спробували б тільки зі своїх місць встати і такий балаган влаштувати. А тут якийсь хаос відбувається
  • Сподіваюся її звільнять як мінімум
  • Так з ними і треба, по іншому не розуміють...

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті вчителька на уроці принижувала і била хлопчика, а після гучного скандалу - звільнилася.

Також ми писали про те, що перед цим під Вінницею директор вдарив учня по голові, бо той перешіптувався під час уроку.

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