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"Я народилася у Нігерії, але 24 лютого прокинулася українкою": історія Вікторії з Харкова у музеї "Голоси мирних"

П'ятниця 16 серпня 2024 15:01
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"Я народилася у Нігерії, але 24 лютого прокинулася українкою": історія Вікторії з Харкова у музеї "Голоси мирних" Фото: історія Вікторії з Харкова у музеї "Голоси мирних" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Вікторія Осемене із Нігерії живе в Україні уже 10 років. Спочатку навчалася, згодом стала викладати англійську в одній з харківських шкіл. Вона не виїжджала навіть тоді, коли під час одного з ворожих обстрілів постраждали її квартира та вона сама.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-служб фонду.

Свою історію Вікторія довірила Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Вікторія розповідає про себе українською мовою. Щоразу підкреслює, що Україна — її дім. Про Харків говорить із особливою ніжністю та гордістю.

"Я народилася у Нігерії, але 24 лютого 2022 року прокинулася українкою. Відтоді моє життя змінилося. Я перебуваю у Харкові з початку повномасштабного вторгнення. Це місто-герой", - говорить Вікторія.

Під час одного з обстрілів ворожий снаряд влучив неподалік від її будинку. Вікторія була біля вікна й отримала травми. Але свого рішення - бути в Україні - вона не змінює.

"Переживати російську агресію - одне з моїх досягнень як іноземця, який живе в Україні. Це не лише змінило мене, але і показало мою силу. Я дякую своїм батькам за те, що зрозуміли й дозволили лишитися, і кожному українцю, який підтримує мене", - говорить Вікторія.

Історія Вікторії з Харкова увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 115 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Рінат Ахметов
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