"Я родилась в Нигерии, но 24 февраля проснулась украинкой": история Виктории из Харькова в музее "Голоса мирных"

Виктория Осемене из Нигерии живет в Украине уже десять лет. Сначала училась, впоследствии стала преподавать английский в одной из харьковских школ. Она не уезжала даже тогда, когда во время одного из вражеских обстрелов пострадала ее квартира и она сама.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службы фонда.

Свою историю Виктория доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Виктория рассказывает о себе на украинском языке. Каждый раз подчеркивает, что Украина – ее дом. О Харькове говорит с особой нежностью и гордостью.

"Я родилась в Нигерии, но 24 февраля 2022 года проснулась украинкой. С тех пор моя жизнь изменилась. Я нахожусь в Харькове с начала полномасштабного вторжения. Это город-герой", - говорит Виктория.

Во время одного из обстрелов вражеский снаряд попал недалеко от дома. Виктория была у окна и получила травмы. Но своего решения – быть в Украине – она не меняет.

"Переживать российскую агрессию - одно из моих достижений как иностранца, живущего в Украине. Это не только изменило меня, но и показало мою силу. Я благодарю своих родителей за то, что поняли и позволили остаться, и каждому украинцу, который поддерживает меня" , – говорит Виктория.

История Виктории из Харькова вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.