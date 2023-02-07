Я тут народилася, тут і помру: з Авдіївки евакуювали хлопчика попри відмову опікунки
У Авдіївці Донецької області тривають жахливі бої, окупанти накривають місто з артилерії та авіації. Правоохоронці евакуювали хлопчика Сашу, опікуни якого відмовились їхати.
Про це повідомили на сторінці поліції Донецької області у Facebook.
Як евакуювали дитину
Дільничний офіцер поліції ВП №1 Покровського РУП Віталій Степутін каже, що зараз ситуація дуже складна та навіть неконтрольована. Все тому, що місто перебуває під постійними обстрілами.
Поліцейські кажуть, що основне їхнє завдання - евакуювати дітей із зони фактичного ведення бойових дій.
Поліцейські приїхали до старої частини міста, куди прилітає найбільше. До позицій ворога - близько кілометра.
Там місцевих вже не здивуєш звуками вибухів. Хлопчик Сашко живе разом з опікункою. Жінка заявила, що виїздити не хоче. Тому поліцейські вручили їй документ - рішення військової адміністрації Авдіївки.
Згідно постанови уряду, ухваленої влітку, за відмову евакуювати прийомних дітей з гарячих точок вихователів можуть позбавити права опіки.
Хлопчика евакуюють у Київську область, адже там на нього чекає рідна тітка.
"А в Києві прилітать не буде, так? Зараз скрізь прилітає!" - кричить жінка.
Чому жінка відмовилась їхати
Коли жінка збирала речі хлопчика то визнала, що в місті навіть хвилина не проходить без стрілянини. Там знаходитись просто небезпечно.
"Знала, що треба десь в іншому місці ховатися, щоб мене ніхто не знайшов. Я його не тримаю насильно! Але я не поїду нікуди! Не хочу нікуди їхати, я тут народилася і житиму. Ну і помру тут, яка різниця? На батьківщині?" - каже жінка.
Раніше ми повідомляли, що в Авдіївці трагічно померла 6-річна дівчинка. Родина дівчинки постійно відмовлялась евакуюватись.
Також ми писали, що в Україну повернули маму з трьома дітьми, яку "евакуювали" в російську глибинку.