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Я здесь родилась, здесь и умру: из Авдеевки эвакуировали мальчика, несмотря на отказ опекуна

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Авдеевка, Вторник 07 февраля 2023 10:28
Я здесь родилась, здесь и умру: из Авдеевки эвакуировали мальчика, несмотря на отказ опекуна Полицейские эвакуировали мальчика из Авдеевки (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Авдеевке Донецкой области продолжаются ужасные бои, оккупанты накрывают город из артиллерии и авиации. Правоохранители эвакуировали мальчика Сашу, опекуны которого отказались уезжать.

Об этом сообщили на странице полиции Донецкой области в Facebook.

Как эвакуировали ребенка

Участковый офицер полиции ОП №1 Покровского РУП Виталий Степутин говорит, что сейчас ситуация очень сложная и даже неконтролируемая. Все потому, что город находится под постоянными обстрелами.

Полицейские говорят, что основная их задача - эвакуировать детей из зоны фактического ведения боевых действий.

Полицейские приехали в старую часть города, куда прилетает больше всего. До позиций врага - около километра.

Там местных уже не удивишь звуками взрывов. Мальчик Саша живет вместе с опекуном. Женщина заявила, что уезжать не хочет. Поэтому полицейские вручили ей документ - решение военной администрации Авдеевки.

Согласно постановлению правительства, принятому летом, за отказ эвакуировать приемных детей с горячих точек воспитателей могут лишить права опеки.

Мальчика эвакуируют в Киевскую область, ведь там его ждет родная тетя.

"А в Киеве прилетать не будет, да? Сейчас везде прилетает!" - кричит женщина.

Почему женщина отказалась уезжать

Когда женщина собирала вещи мальчика, то признала, что в городе даже минута не проходит без стрельбы. Там находится просто опасно.

"Знала, что надо где-то в другом месте прятаться, чтобы меня никто не нашел. Я его не держу насильно! Но я не поеду никуда! Не хочу никуда ехать, я здесь родилась и буду жить. Ну и умру здесь, какая разница? На родине?" - говорит женщина.

Ранее мы сообщали, что в Авдеевке трагически умерла 6-летняя девочка. Семья девочки постоянно отказывалась эвакуироваться.

Также мы писали, что в Украину вернули маму с тремя детьми, которую "эвакуировали" в российскую глубинку.

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