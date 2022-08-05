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В Украину вернули маму с тремя детьми, которую "эвакуировали" в российскую глубинку

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 08:56
В Украину вернули маму с тремя детьми, которую "эвакуировали" в российскую глубинку Украинке удалось вернуться домой после РФ (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украину вернулась женщина с детьми, которая оказалась в России обманом. Ее захватчики заманили эвакуацией, но она попала в ловушку.

Об этой истории рассказали в Министерстве реинтеграции.

История харьковчанки

Харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород. Россияне обманули их, как и множество других семей. Захватчики вывезли украинцев в труднодоступную российскую глубинку.

"Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири - в город Курган. Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграцию", - рассказала Люба.

В Украину вернули маму с тремя детьми, которую &quot;эвакуировали&quot; в российскую глубинкуВ Украину вернули маму с тремя детьми, которую &quot;эвакуировали&quot; в российскую глубинкуЛюбовь Бобро вернулась в Украину с России (фото: minre.gov.ua)

Процесс возвращения был очень непростым

Возвращением семьи лично занималась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Так называемая "эвакуация" в Россию ничем хорошим для граждан не заканчивается.

В случае, когда вы потеряли связь с вашими близкими, которых оккупанты депортировали в РФ, звоните по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.

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