"Я напрягаюсь, когда слушаю русский": Данилов заставил журналиста говорить на украинском (видео)

Ласковую украинизацию секретарь СНБО устроил журналисту издания "Вести", когда тот начал было задавать вопрос о выделяемых средствах из бюджета на нужды ведомства.

Но буквально через несколько слов Данилов начал вводить коррективы в такую речь.

"Давайте еще раз... не совсем понял вопрос. Вы на русском разговариваете. Еще раз давайте", - попросил секретарь СНБО.

Когда же журналист поинтересовался, стоит ли ему перейти на украинский, Данилов ответил, что "даже и не знает".

"Я напрягаюсь, когда слушаю русский... Ну так уж случилось", - отметил он.

При этом представитель медиа стал оправдываться за вопрос на русском и почему-то вспомнил, что Данилов является уроженцем Луганска, и поэтому, мол, и так нормально.

"Ну, послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Уже придумали себе такую ​​чушь и сейчас ее несете почему-то по миру. Количество патриотов, которые были и есть в Луганске, может, не меньше, чем во Львове", - отреагировал на это Данилов.

Видео: Алексей Данилов заставил журналиста говорить на украинском языке и объяснил свое отношение к русскому