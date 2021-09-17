"Я напрягаюся, коли слухаю російську": Данілов змусив журналіста говорити українською (відео)

Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, в спілкуванні з журналістами відмовився відповідати представнику ЗМІ на питання, висловлене російською мовою, і тому довелося перейти на українську.
Відповідне відео з брифінгу 17 вересня вже розлетілося в мережі.
Лагідну українізацію секретар РНБО влаштував журналісту видання "Вести", коли той почав було ставити питання про виділені кошти з бюджету на потреби відомства.
Але буквально через кілька слів Данілов почав вводити корективи в таку промову.
"Давайте ще раз... не зовсім зрозумів питання. Ви російською розмовляєте. Ще раз давайте", - попросив секретар РНБО.
Коли ж журналіст поцікавився, чи слід йому перейти на українську, Данілов відповів, що "навіть і не знає".
"Я напрягаюся, коли слухаю російську... Ну так вже сталося", - зазначив він.
При цьому представник медіа став виправдовуватися за питання російською і чомусь згадав, що Данілов є уродженцем Луганська, і тому, мовляв, і так нормально.
"Ну, послухайте, якщо я з Луганська, так ви думаєте, що в Луганську всі говорять російською? Вже придумали собі таку нісенітницю і зараз її несете чомусь по світу. Кількість патріотів, які були і є в Луганську, може, не менша, ніж у Львові", - відреагував на це Данілов.
Відео: Олексій Данілов змусив журналіста говорити українською мовою і пояснив своє ставлення до російської
Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Данілов запропонував перевести український правопис на латиницю.
Нагадаємо тако, перед цим Олексій Данілов висловив думку, що англійська мова має стати другою в Україні, оскільки це питання виживання в російськомовному світі.