"Я напрягаюся, коли слухаю російську": Данілов змусив журналіста говорити українською (відео)

Лагідну українізацію секретар РНБО влаштував журналісту видання "Вести", коли той почав було ставити питання про виділені кошти з бюджету на потреби відомства.

Але буквально через кілька слів Данілов почав вводити корективи в таку промову.

"Давайте ще раз... не зовсім зрозумів питання. Ви російською розмовляєте. Ще раз давайте", - попросив секретар РНБО.

Коли ж журналіст поцікавився, чи слід йому перейти на українську, Данілов відповів, що "навіть і не знає".

"Я напрягаюся, коли слухаю російську... Ну так вже сталося", - зазначив він.

При цьому представник медіа став виправдовуватися за питання російською і чомусь згадав, що Данілов є уродженцем Луганська, і тому, мовляв, і так нормально.

"Ну, послухайте, якщо я з Луганська, так ви думаєте, що в Луганську всі говорять російською? Вже придумали собі таку нісенітницю і зараз її несете чомусь по світу. Кількість патріотів, які були і є в Луганську, може, не менша, ніж у Львові", - відреагував на це Данілов.

Відео: Олексій Данілов змусив журналіста говорити українською мовою і пояснив своє ставлення до російської