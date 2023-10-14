"Я налаштовуюсь на вічну війну": комік Антон Тимошенко пояснив свою позицію

Антон Тимошенко вразив заявою про вічну війну

Тимошенко завітав на інтерв’ю до Сергія Лиховиди для проекту “Розмова” на YouTube для обговорення важливих та актуальних тем сьогодення, які не можуть не турбувати українців. А особливо тих, хто має вплив на широку аудиторію. Про волонтерство, про стендапи під час воєнного стану. А також, про своє ставлення до війни загалом.

Під час розмови з Сергієм комік розповів багато цікавих речей і запевнився, що він завжди каже розумні речі. Але найбільше в цьому інтерв’ю дивує фраза Антона про нескінченну війну та пояснення коміка про те, чому він так песимістично себе налаштував.

"Я не налаштовуюсь на перемогу швидку, я не люблю оці настрої - перемога завтра, ми влітку вже в Криму, я в це ніколи не вірив, коли це казали. Я налаштовуюсь на вічну війну, бо коли ти думаєш, що війна буде вічно, в принципі ти вже не переживаєш особливо за життя. Вона буде весь час. Бо коли ти починаєш думати про перемогу швидку і коли ти чуєш якесь інтерв’ю, що війна до останнього українця, ти сидиш і думаєш, а може це я останній українець, може так і вийде? Це дуже небезпечні думки", - розповів Антон.

Антон Тимошенко про вічну війну (скриншоти інтерв'ю)

Звісно, це суб’єктивна позиція коміка, але в цих словах є логіка. Проте це нормально для нього, а когось гріє думка про швидку перемогу, яка може статися в будь-який момент.

Також Антон зазначив, що війна стирає всі моменти радості, оскільки це нелегкий час і неможливо сприймати життя таким, яким воно було до повномасштабного вторгнення Росії.