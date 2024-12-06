"Я молюся": Бучинська висловилася про стан музиканта Лесика, в якого під час концерту зупинилося серце

Співачка Наталія Бучинська розповіла про музиканта Олега Турка (Лесика), в якого просто під час концерту зупинилося серце. Це сталося у Львові, нині артистка сподівається, що гітарист одужає.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Бучинська розповіла, що сталося на концерті, та відповіла, чи відомо їй щось про стан Лесика.
Співачка підтвердила інформацію про те, що Лесику стало зле на концерті. Це сталося 5 грудня у Львові.
Олег Турко (фото: wikipedia.org)
"Так. Це сталося і я маю сказати, бодай якусь, але офіційну інформацію. Це сталося на нашому концерті. Це був ексклюзивний концерт до дня святого Миколая в першу чергу для дітей, дружин та родин військових. Лесик Турко був постійним гостем наших концертів у Львові та цього разу прийшов показати відразу три нові пісні. Його виступ був сольним. Саме під час виконання другої пісні, у нього стався серцевий напад", - розповіла Бучинська.
"Я досі не знаю діагнозу, це напевно краще знає його дружина чи лікарі. Далі все було дуже швидко. Лесика реанімували медики, а я завершувала концерт. Моя команда постійно була на звʼязку і ми безперервно інформували зал про стан речей. Не було ані паніки, ані сумбуру. Звичайно було складно, але я знаю Лесика понад 20 років, ми друзі. Він багато пережив складнощів і я впевнена, він впорається і цього разу. Він сильний і ми в цьому йому допоможемо", - додала вона.
Наталія Бучинська (фото надане співачкою)
Також співачка розповіла, що у березні артист дійсно переніс операцію на серці. Нині вона сподівається, що Лесик одужає і вона заспіває з ним на одній сцені.
"Звичайно і про операцію і про стан після я була в курсі. Ми артисти. Концерти це наш хліб, наша професія і покликання. Не уявляю, як би я відмовила Лесику чи будь-кому у виступі. Це не можливо в принципі. Ми всі ходимо під Богом і лише у нього все в руках. Я молюся, щоб все це скоро закінчилося, щоб знову заспівати разом зі своїм другом на одній сцені", - зазначила Бучинська.
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