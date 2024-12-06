"Я молюся": Бучинська висловилася про стан музиканта Лесика, в якого під час концерту зупинилося серце

Співачка підтвердила інформацію про те, що Лесику стало зле на концерті. Це сталося 5 грудня у Львові.

Олег Турко (фото: wikipedia.org)

"Так. Це сталося і я маю сказати, бодай якусь, але офіційну інформацію. Це сталося на нашому концерті. Це був ексклюзивний концерт до дня святого Миколая в першу чергу для дітей, дружин та родин військових. Лесик Турко був постійним гостем наших концертів у Львові та цього разу прийшов показати відразу три нові пісні. Його виступ був сольним. Саме під час виконання другої пісні, у нього стався серцевий напад", - розповіла Бучинська.

"Я досі не знаю діагнозу, це напевно краще знає його дружина чи лікарі. Далі все було дуже швидко. Лесика реанімували медики, а я завершувала концерт. Моя команда постійно була на звʼязку і ми безперервно інформували зал про стан речей. Не було ані паніки, ані сумбуру. Звичайно було складно, але я знаю Лесика понад 20 років, ми друзі. Він багато пережив складнощів і я впевнена, він впорається і цього разу. Він сильний і ми в цьому йому допоможемо", - додала вона.

Наталія Бучинська (фото надане співачкою)

Також співачка розповіла, що у березні артист дійсно переніс операцію на серці. Нині вона сподівається, що Лесик одужає і вона заспіває з ним на одній сцені.

"Звичайно і про операцію і про стан після я була в курсі. Ми артисти. Концерти це наш хліб, наша професія і покликання. Не уявляю, як би я відмовила Лесику чи будь-кому у виступі. Це не можливо в принципі. Ми всі ходимо під Богом і лише у нього все в руках. Я молюся, щоб все це скоро закінчилося, щоб знову заспівати разом зі своїм другом на одній сцені", - зазначила Бучинська.