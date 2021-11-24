"Я у мамы инженер": в Киеве водитель по-своему решил проблему отсутствия бокового зеркала (фото)

В Киеве показали автомобиль, к которому водитель вместо стандартного бокового зеркала на двери прикрепил обычное косметическое.
Фото появилось в Telegram- канале "Х*вый Киев".
Так, на фото видно, что водитель прикрепил вместо стандартного бокового зеркала на дверь косметическое.
В частности, под фото отмечают, что водитель смекалистый, ведь таким образом улучшил себе обзор того, что происходит позади авто. Также такой прием назвали "нанотехнологиями".
"Я у мамы - инженер! Прогресс нанотехнологий", - говорится под фото.
Ранее мы сообщали, что в Харькове полицейские "притворились" таксистами "с инвалидностью" и попались.
Также мы писали, что в центре Киева пешеход атаковал автомобиль такси посреди дороги, но поплатился.