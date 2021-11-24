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"Я у мамы инженер": в Киеве водитель по-своему решил проблему отсутствия бокового зеркала (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве показали автомобиль, к которому водитель вместо стандартного бокового зеркала на двери прикрепил обычное косметическое.

Фото появилось в Telegram- канале "Х*вый Киев".

Так, на фото видно, что водитель прикрепил вместо стандартного бокового зеркала на дверь косметическое.

В частности, под фото отмечают, что водитель смекалистый, ведь таким образом улучшил себе обзор того, что происходит позади авто. Также такой прием назвали "нанотехнологиями".

"Я у мамы - инженер! Прогресс нанотехнологий", - говорится под фото.

В Киеве заметили сообразительного водителя (t.me/hueviykiev)

Ранее мы сообщали, что в Харькове полицейские "притворились" таксистами "с инвалидностью" и попались.

Также мы писали, что в центре Киева пешеход атаковал автомобиль такси посреди дороги, но поплатился.

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